Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Lo enamoró y le sacó toda la plata: la “viuda negra” que no necesitó drogar a su víctima

Es patagónica y tiene varios antecedentes. Fue detenida tras el engaño a un hombre de 75 años al que despojó de 35 mil dólares y otros objetos de valor tras entablar una relación sentimental. 
La justicia de Buenos Aires procesó a Lidia Esther Lobo, una joven nacida en Río Negro, tras un nuevo episodio delictivo que afectó a un residente de 75 años en Lomas de Zamora. Según la acusación tramitada en la UFI N°8, especializada en delitos económicos, la imputada entabló una relación sentimental ficticia con la víctima para ganarse su confianza.

 

Bajo este ardid, logró acceder a los ahorros del hombre, sustrayéndole una suma de 35 mil dólares, además de diversas alhajas y relojes. La detención se produjo tras un allanamiento en su actual domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución. En esta ocasión, la estrategia de la “viuda negra” acusada se distinguió por una mayor paciencia y planificación, ya que no recurrió al uso inmediato de fármacos o drogas, sino que consolidó un vínculo de cercanía como supuesta amante para facilitar el acceso a los bienes del damnificado, quien finalmente se presentó como particular damnificado con el patrocinio de un abogado.

 

El historial delictivo de la joven registra antecedentes significativos en el Gran Buenos Aires. En diciembre del año pasado, fue localizada por la policía en un barrio de Choele Choel, debido a una orden de captura por dos hechos previos. Uno de ellos data del 30 de mayo de 2025, ocurrido en el barrio de Caballito, donde habría sustraído 4 mil dólares y vaciado una billetera virtual por más de 5 millones de pesos.

 

Otro caso similar fue reportado en Núñez, donde se sospecha que utilizó sedantes diluidos en bebidas para facilitar el robo. Actualmente, los investigadores analizan si el capital obtenido en estos ataques fue destinado a financiar intervenciones estéticas de la acusada, mientras la causa continúa bajo la supervisión del fiscal José Campagnoli en los tribunales bonaerenses para determinar el alcance total de sus maniobras.

 

 

 

 

