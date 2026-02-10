13°
Esquel, Argentina
Martes 10 de Febrero de 2026
10 de Febrero de 2026
Un árbitro le pidió casamiento a su novio en la cancha y después, lo molieron a palos

Tres hombres lo siguieron hasta su casa y le dieron una paliza. El joven había hecho el pedido ante 50 mil personas que lo aplaudieron. Pero poco después, llegó la agresión.  
Un hecho violento generó el repudio en todo el fútbol alemán. Pascal Kaiser, el árbitro que fue noticia recientemente en el mundo entero por proponerle matrimonio a su novio antes del partido entre Colonia y Wolfsburgo por la Bundesliga, denunció ser víctima de una golpiza en su casa por tres hombres.

 

Comprometido en sus redes sociales en su lucha contra la homofobia, el juez de 27 años había recibido amenazas explícitas en las que, además de insultos y agravios, mencionaban su dirección. De inmediato, alertó a la policía local y del otro lado le garantizaron que no había “peligro inmediato”.

 

Sin embargo, apenas 20 minutos después de dar aviso, Kaiser fue agredido cuando salió a fumar un cigarrillo en el jardín de su casa por tres individuos que lo estaban esperando.

 

A través de sus redes sociales, el joven, que declaró abiertamente su orientación sexual hace ya tres años, compartió una foto con el ojo morado y, si bien las autoridades todavía investigan las causas de la agresión, expresó que todo está directamente ligado por su propuesta pública y reprobó el ataque homofóbico.

 

El 30 de enero pasado, el árbitro amateur sorprendió a su pareja Moritz en el campo de juego del Rhein Energie Stadion y le pidió casamiento frente a más de 50 mil personas. El romántico momento dio la vuelta al planeta y enterneció a un sinfín de fanáticos.

 

 

 

