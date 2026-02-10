Un jurado popular analiza el caso por la muerte de Prado

Este martes comenzó el juicio por la muerte de Walter Arturo Pardo, ocurrida en septiembre de 2024. El tribunal de ciudadanos deberá elegir entre tres versiones muy distintas de lo que pasó aquella noche de violencia familiar en el Barrio Alborada de Trevelin. La fiscalía, luego de finalizar su investigación, adoptó una postura intermedia, sostiene que el imputado actuó en legítima defensa pero que se excedió al usar un cuchillo y aplicar una puñalada mortal. La querella particular, dice que fue un homicidio, sin atenuantes, en tanto que la defensa particular del imputado, sostiene que actuó en legítima defensa y sin ningún exceso.

Doce vecinos de la circunscripción tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros: decidir qué pasó la noche en que una reunión familiar terminó en tragedia. El acusado es Rodrigo Modesto Sánchez, quien no niega haber matado a Walter Pardo, pero asegura que lo hizo para salvar su vida y la de su pareja.

Una noche de tensión y violencia

La Fiscal María Bottini expuso que los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2024. Lo que empezó como una reunión en la casa de la familia Pardo se transformó en una pesadilla cuando Walter comenzó a agredir verbalmente a su madre y a su hermana.

La situación escaló rápidamente. Walter habría afilado un cuchillo contra la pared bajo la amenaza: "Hoy me llevo puesto a alguno". Tras varios intentos por calmarlo, la violencia se trasladó al patio. Allí, Walter habría atacado el auto de Sánchez y, según las pruebas presentadas, golpeó al acusado en la cabeza con un palo. Fue en ese momento cuando Sánchez utilizó un cuchillo para defenderse, causándole una herida mortal a Pardo.

Las tres posturas

El debate no gira en torno a quién lo hizo, sino si estaba justificado legalmente o no para hacerlo. Existen tres versiones en juego:

La Fiscalía (Posición intermedia): Sostiene que Sánchez actuó para defenderse, pero que "se pasó de la raya". Argumentan que usar un cuchillo contra alguien que tenía un palo fue un exceso en la legítima defensa. Para la ley, esto significa que debe ser castigado, aunque con una pena menor a la de un homicidio común.

La Querella (Representa a la familia de la víctima): Son los más duros. Afirman que no hubo defensa alguna, sino un homicidio. Para ellos, Sánchez simplemente mató a Pardo y debe ir a prisión por el máximo de la pena, buscando que se haga justicia por la vida perdida.

La Defensa (Abogado del acusado): Sostiene que Sánchez es inocente. Aseguran que fue una legítima defensa total: el acusado se defendió a sí mismo y protegió a hermana del fallecido de una agresión inminente y violenta. Piden que sea absuelto.

El peso de las pruebas

En los próximos días, el jurado escuchará a policías, médicos que revisaron las heridas de Sánchez y peritos que analizaron la escena. Un testimonio clave será el de la hermana del fallecido, quien se encuentra en una situación dolorosa: el acusado era su pareja de hace ocho años y la víctima era su propio hermano.