Trevelin y Provincia trabajan juntos para mejorar el servicio de agua en los parajes

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que se encuentran en marcha perforaciones en busca de agua en el paraje Lago Rosario, con el objetivo de fortalecer el abastecimiento de agua potable para la comunidad.

En la mañana de hoy, el secretario Coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, recorrió el sector donde se están desarrollando los trabajos, interiorizándose sobre el avance de las obras y el desarrollo de las tareas que se llevan adelante en el lugar.

Estas acciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut, representado por Tomás Ochoa, a partir de gestiones realizadas por el Municipio, con el objetivo de dar respuesta a una demanda prioritaria de los parajes.

En esta etapa, los trabajos se concentran en Lago Rosario y, una vez finalizados, continuarán en Sierra Colorada.

El objetivo central de estas obras es garantizar el abastecimiento de agua potable a las cisternas de ambos parajes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y a fortalecer los servicios esenciales en las zonas rurales del ejido municipal.

