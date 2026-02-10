Una joya del cine patagónico vuelve a la pantalla: Proyectan “Francisco, Flor y Arcilla”

El cine patagónico recupera una de sus obras más singulares. Este sábado 14 de febrero a las 20 horas, el Auditorio de la Casa del Bicentenario de El Bolsón será escenario de la proyección especial de “Francisco, Flor y Arcilla”, un film realizado íntegramente en la localidad y considerado una verdadera pieza de valor histórico y cultural.

La película fue filmada en 1983 en formato Súper 8, bajo la dirección de Carlos Procopiuk, con cámara y fotografía de Lorenzo Kelly y guion de Juan Raúl Rithner. Cuenta con la participación del reconocido actor argentino Osvaldo Terranova, acompañado por vecinas y vecinos de El Bolsón, lo que le otorga una identidad profundamente local.

La función tendrá un carácter especial: estarán presentes Federico Kelly y algunos de los actores que formaron parte del rodaje, quienes compartirán anécdotas y recuerdos de aquella experiencia cinematográfica. El encuentro será moderado por Claudia Forquera.

Francisco, Flor y Arcilla narra una historia sencilla y poética: la de un alfarero que recoge flores en la montaña y un niño que, junto a él, descubre un mundo nuevo. Un relato íntimo, atravesado por el paisaje cordillerano y una mirada sensible sobre los vínculos humanos y la naturaleza.

La obra fue presentada originalmente el 14 de noviembre de 1983 en la Casa de Río Negro, y décadas después vuelve a proyectarse como parte de una propuesta que pone en valor la producción audiovisual de la zona y su legado.

Entre los créditos se destacan Jorge Abel Martín como asistente, Alberto Forquera en coordinación, Hugo Villanueva en sonido y la música original compuesta por Bolsón Cinco.

La actividad es con entrada libre y gratuita, una invitación abierta a reencontrarse con una pieza fundamental del cine local y con una etapa de la historia cultural de El Bolsón que sigue viva en la pantalla.

