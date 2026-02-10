12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelcarnavalesBiblioteca Tolkeyén
10 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Biblioteca Tolkeyen: Todo listo para el regreso de los carnavales barriales

Con la participación de los barrios 28 de Junio, Valle Chico y Badén, este sábado 14 se celebrará el carnaval en la calle Malvinas Argentinas. Una propuesta que combina murgas, carrozas y un fuerte mensaje en defensa de los bosques.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los barrios de la ciudad se preparan para una jornada histórica. La iniciativa, que nació desde el corazón de la Biblioteca Popular Tolkeyen, busca reinstaurar los corsos que marcaron una época. Sandra Moyano, referente de la institución, explicó el origen de la propuesta: “De uno de los miembros de la biblioteca surgió la idea de volver a retomar los carnavales en Esquel, de poder volver a tener esos festejos que habían antes. Así que empezamos a cranear un poco”.

 

Unión barrial y organización comunitaria

 

La organización no es un esfuerzo aislado, sino una red que conecta a diversos sectores. Según Moyano, participan los barrios 28 de Junio, Valle Chico, Badén y la Biblioteca, involucrando a murgas y artistas locales. Jonathan Velázquez, quien se sumó tras una invitación en el barrio Los Sauces, destacó: “Me encontré con un grupo de personas con una energía tremenda. Como es algo para los vecinos en común, volver a traer esa alegría, entonces, sin pensarlo, dije sí, me sumo”.

 

Por su parte, Guadalupe Iturrioz invitó a la comunidad a participar activamente de la previa: “Estamos haciendo una carroza en el barrio 28 de Junio... necesitamos muchas manos para poder seguir armando esta carroza, que va a ser nuestra pequeña representación de este evento de tanta alegría”.

 

Cronograma y desfile

 

Mel Aguirre detalló cómo se vivirá la jornada el sábado 14: “A las 16:30 estamos haciendo unas llamadas por el barrio con las murgas Patrimonio que Invitan, La Convenida y la 5001. A partir de las 17:00 comienzan las presentaciones de escenario y el desfile, donde se han sumado grupos de danza, clubes y personas que tienen ganas de recuperar las calles para el carnaval”. Además, adelantó que el escenario contará con bandas de folclore y cumbia, brindando un marco variado a la fiesta.

 

El contexto local: No dar la espalda al bosque

 

Un punto central de la jornada será el compromiso con la realidad ambiental de la zona. Javier Sanca fue contundente al respecto: “Estamos conscientes de la situación trágica que estamos viviendo en nuestros bosques. No queremos extraernos de esta realidad. Necesitamos un poco de esta alegría, podrán cortar las flores pero no detener la primavera”.

 

En este sentido, se recibirán donaciones y se contará con la presencia de vecinos autoconvocados. El cierre del desfile tiene un propósito especial: “Convocamos a bomberos y brigadistas para poder rendirles un homenaje por este trabajo que están realizando”, explicó Moyano, quien además definió el espíritu del evento: “Tomamos el carnaval como la forma de carnaval de denuncia, de poder decir lo que la gente siente y manifestar todo lo que está pasando”.

 

Información del evento:

Fecha y hora: Sábado 14 de febrero, desde las 16:30 hs.

 

Lugar: Malvinas Argentinas 1850 (frente a la Biblioteca Tolkeyen).

 

Corte de calle: Sobre Malvinas Argentinas, entre Avenida Perón y Cacique Casimiro Biguá (Cambaceres).

 

Talleres previos: Durante toda la semana se dictan talleres de máscaras y antifaces en la biblioteca.

 



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel
2
 Nieve de verano en el Cerro 21
3
 ¡Al fin! La lluvia llegó a Esquel y al Parque Nacional Los Alerces
4
 ¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División
5
 Angustia y preocupación: Continúa la búsqueda de un hombre en Chubut
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -