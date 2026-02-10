12°
Esquel, Argentina
Martes 10 de Febrero de 2026
Obras en los barrios: El cordón cuneta avanza sobre la calle Darwin hacia la Av. Alvear

Comenzaron los trabajos en la intersección con Don Bosco. La obra forma parte de un plan integral que también llegará a las calles Brun, Dante Brozzi y Fleming, mejorando el drenaje y la transitabilidad en la zona.
Este lunes comenzó la obra de 13 cuadras de cordón cuneta en la calle Darwin, en el marco del programa municipal de cordones cuneta y adoquinado, que continúa llevando infraestructura y mejoras a distintos sectores de la ciudad.

 

La obra fue licitada y adjudicada días atrás, y los trabajos iniciaron en la intersección de las calles Darwin y Don Bosco, con el objetivo de dar continuidad a las cuadras ya ejecutadas anteriormente sobre la misma arteria, entre Don Bosco y Humphreys.

 

En esta etapa, las tareas avanzan en dirección a la avenida Alvear, donde se completarán cuatro nuevas cuadras de cordón cuneta, con el objetivo de mejorar el ordenamiento urbano, el escurrimiento del agua y la transitabilidad.

 

Los trabajos de cordón cuneta contemplados en esta licitación se ejecutarán sobre la calle Darwin, entre Don Bosco y la avenida Alvear; la calle Brun, entre la avenida Alvear y Roggero; la calle Dante Brozzi, entre la avenida Alvear y 9 de Julio; y la calle Fleming, desde Ameghino hasta la avenida Alvear.


  

 


Estas 13 cuadras se sumarán a las más de 45 cuadras de cordón cuneta realizadas durante los dos primeros años de gestión encabezada por el intendente Matías Taccetta, alcanzando en los próximos meses un total de 60 cuadras nuevas. Además, desde el Ejecutivo municipal se informó que para este año están proyectadas 40 cuadras de cordón cuneta, con el objetivo de continuar ampliando la infraestructura urbana en distintos barrios de la ciudad.

 

Al respecto, el intendente Taccetta destacó la importancia de este tipo de trabajos para la ciudad y los barrios: “Estas obras son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El cordón cuneta no solo ordena la ciudad, sino que es la base para futuras mejoras, como el pavimento o adoquinado y un mejor drenaje del agua”, expresó.

 

Finalmente, el intendente sostuvo que el objetivo es seguir ampliando el alcance de estas intervenciones: “Vamos a seguir trabajando para que más barrios tengan obras. Queremos una ciudad que crezca de manera equilibrada y con infraestructura en todos sus sectores”, concluyó.


M.G

 

