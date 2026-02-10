Avanzan las obras en el Natatorio del Centro de Encuentro: nuevo hall y aberturas

El Natatorio Municipal N° 2, uno de los polos deportivos más importantes de la ciudad ubicado en el Centro de Encuentro, transita una etapa clave de remodelación. La Municipalidad de Esquel continúa con los trabajos de infraestructura enfocados en mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de los ingresos.





Un acceso más moderno y funcional

En esta etapa, las tareas se concentran en la creación de un nuevo hall de ingreso. Esta estructura permitirá ordenar el flujo de personas, separando de manera más eficiente la circulación de los deportistas que asisten a las actividades diarias de aquellos vecinos que concurren a las tribunas para presenciar eventos.

Las reformas estructurales que se llevan adelante en el edificio contemplan la construcción de un nuevo hall central, diseñado para organizar el flujo de personas de manera más eficiente. Asimismo, se trabaja en la colocación de nuevas puertas de acceso y se realiza un recambio total de las ventanas, una mejora clave que no solo renueva la estética del natatorio, sino que también potencia la eficiencia térmica de las instalaciones.



Puesta en valor del deporte local

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejora de los espacios deportivos públicos. Al optimizar el ingreso y la circulación, se busca acompañar el crecimiento constante de las disciplinas acuáticas que se desarrollan en el natatorio.

"El objetivo es brindar instalaciones más cómodas, seguras y accesibles para todos los vecinos", indicaron desde el municipio, subrayando que la puesta en valor de este espacio permitirá recibir de mejor manera tanto a los atletas locales como al público en general.





M.G