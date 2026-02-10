12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelRed43Natatorio Municipal II
10 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Avanzan las obras en el Natatorio del Centro de Encuentro: nuevo hall y aberturas

Con el objetivo de ordenar el ingreso y mejorar la eficiencia térmica del edificio, el municipio ejecuta reformas integrales en el acceso al natatorio ubicado en el Centro de Encuentro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Natatorio Municipal N° 2, uno de los polos deportivos más importantes de la ciudad ubicado en el Centro de Encuentro, transita una etapa clave de remodelación. La Municipalidad de Esquel continúa con los trabajos de infraestructura enfocados en mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de los ingresos.

 

Un acceso más moderno y funcional

 

En esta etapa, las tareas se concentran en la creación de un nuevo hall de ingreso. Esta estructura permitirá ordenar el flujo de personas, separando de manera más eficiente la circulación de los deportistas que asisten a las actividades diarias de aquellos vecinos que concurren a las tribunas para presenciar eventos.

 

Las reformas estructurales que se llevan adelante en el edificio contemplan la construcción de un nuevo hall central, diseñado para organizar el flujo de personas de manera más eficiente. Asimismo, se trabaja en la colocación de nuevas puertas de acceso y se realiza un recambio total de las ventanas, una mejora clave que no solo renueva la estética del natatorio, sino que también potencia la eficiencia térmica de las instalaciones.

Puesta en valor del deporte local

 

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejora de los espacios deportivos públicos. Al optimizar el ingreso y la circulación, se busca acompañar el crecimiento constante de las disciplinas acuáticas que se desarrollan en el natatorio.

 

"El objetivo es brindar instalaciones más cómodas, seguras y accesibles para todos los vecinos", indicaron desde el municipio, subrayando que la puesta en valor de este espacio permitirá recibir de mejor manera tanto a los atletas locales como al público en general.


M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel
2
 Nieve de verano en el Cerro 21
3
 ¡Al fin! La lluvia llegó a Esquel y al Parque Nacional Los Alerces
4
 ¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División
5
 Angustia y preocupación: Continúa la búsqueda de un hombre en Chubut
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -