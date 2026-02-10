Reforma Laboral en el Senado: Bullrich asegura tener los votos para la sesión de mañana

En una conferencia de prensa brindada este martes, la senadora Patricia Bullrich anunció que el oficialismo logró consensuar un dictamen para la Reforma Laboral con bloques de la UCR, el PRO y partidos provinciales. Según la legisladora, mañana se tratará la que calificó como la “primera ley laboral de la democracia para un cambio estratégico”.

El proyecto llega al recinto con 28 modificaciones fruto de meses de negociación. Bullrich destacó que el objetivo principal es dotar de previsibilidad al sector empresario y proteger el empleo, atacando lo que denominó la "industria del juicio".

Los ejes centrales de la reforma

Fin de la "industria del juicio": Se establecen nuevos sistemas de protección para evitar litigios abusivos. "Queremos que haya juicios cuando haya injusticias reales, pero no una industria que cierre empresas", afirmó Bullrich.

Actualización de créditos laborales: Para terminar con la incertidumbre en los cálculos de indemnizaciones, se fijó una fórmula clara: las deudas se actualizarán por el IPC + 3% mensual.

Fondo de Asistencia Laboral: Por propuesta de la UCR, el fondo se dividirá según el tamaño de la firma. Las grandes empresas aportarán un 1% (ampliable al 1,5%), mientras que las pymes y medianas aportarán un 2,5% (con tope del 3%), bajo control de la Comisión Bicameral.

Registración Digital: Se implementará un sistema simplificado y 100% digital a través de ARCA para evitar conflictos sobre la fecha o forma de registro de los trabajadores.

Beneficios no remunerativos: Se blindaron conceptos como comedores, guarderías, útiles escolares y capacitación para que no puedan ser judicializados como parte del salario.

Otros puntos clave del anuncio

La senadora también brindó detalles sobre aspectos que formaron parte de la negociación técnica:

Cuota Solidaria: Se mantiene por un periodo de dos años con un tope máximo del 2%.

Bancarización: Se ratificó que el pago de salarios deberá realizarse obligatoriamente a través de entidades bancarias.

Estatutos Profesionales: Tendrán un tiempo de espera de 180 días, periodo en el cual se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo.

Impuesto a las Ganancias: Su tratamiento quedó postergado. Bullrich explicó que se esperará a construir un programa de reforma fiscal integral que incluya a Nación, provincias y municipios.