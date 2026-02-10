12°
Género y Deportes de la Municipalidad confirmaron la 2da edición de la carrera por el 8M

El evento, organizado junto a familiares de Ana Alicia Calfin, busca rendir homenaje a las mujeres que ya no están en el marco del 8M. Habrá tres distancias: 3K participativa, 8K y 12K competitivas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En una acción conjunta entre diferentes áreas del Ejecutivo Municipal, se anunció oficialmente el lanzamiento de la segunda edición de la carrera y caminata “Corremos por las que ya no están”. La iniciativa, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo, es organizada por los familiares de Ana Alicia Calfin junto a la Dirección de Género y Diversidad (perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social) y la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel.

 

La competencia tiene como objetivo conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, rindiendo homenaje a Ana Alicia Calfin y a todas las mujeres que ya no están, transformando el reclamo de justicia en una actividad de encuentro comunitario y deportivo.

 

Detalles de la convocatoria

Desde las áreas municipales informaron que la jornada tendrá su punto de concentración en el Gimnasio Municipal a las 10:00 hs. La propuesta incluye distancias para que toda la comunidad pueda sumarse:

 

  • 3K Participativa

     

  • 8K Competitiva

     

  • 12K Competitiva

     

Inscripciones y fin solidario

Uno de los pilares de este evento es su carácter solidario. La inscripción no tendrá un costo monetario, sino que consistirá en la entrega de un alimento no perecedero. Todo lo recaudado será destinado a los comedores de la comunidad, reforzando el compromiso social de la fecha.

 

La apertura oficial de las inscripciones será el próximo 19 de febrero.

 

