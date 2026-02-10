Accidente a 40.000 km/h: El día que dos satélites chocaron sobre Siberia

Un 10 de febrero, pero de 2009, el cielo fue testigo de un evento sin precedentes: la primera colisión accidental a hipervelocidad entre dos satélites. Dos moles de metal chocaron sobre la gélida Siberia a 40.000 km/h, cambiando para siempre nuestra forma de entender la seguridad espacial.



A casi 800 kilómetros de altura, donde el silencio es absoluto y el aire no existe, ocurrió lo impensado. Eran las 16:56 UTC cuando el Iridium 33, un satélite de comunicaciones estadounidense que trabajaba a pleno rendimiento, se cruzó en el camino del Cosmos 2251, un antiguo satélite militar ruso que vagaba inactivo como un fantasma de metal.

Un impacto a hipervelocidad

El encuentro no tuvo nada de sutil. Ambos aparatos, con una masa combinada de casi 1.600 kilos, colisionaron a una velocidad relativa de 11,7 kilómetros por segundo. Para dimensionarlo: es una velocidad de 42.120 km/h, unas 40 veces más rápido que la velocidad del sonido.

A esa "hipervelocidad", el choque no fue una simple abolladura; fue una explosión de energía que desintegró instantáneamente a ambos gigantes. En un parpadeo, la tecnología de punta se convirtió en una densa nube de escombros sobre la península de Taimyr, en Siberia.

La herencia invisible: la basura espacial

Lo que aquel 10 de febrero dejó no fue solo silencio, sino miles de fragmentos de metal viajando descontrolados por la órbita terrestre. Esta colisión encendió las alarmas de las agencias espaciales de todo el mundo. Aquella nube de basura espacial se convirtió en un riesgo permanente para otros satélites activos y, lo más preocupante, para la Estación Espacial Internacional (EEI) y sus tripulantes.

Este "choque de tránsito" a escala cósmica marcó un antes y un después, recordándonos que el espacio, aunque parezca infinito, empieza a estar peligrosamente congestionado por nuestra propia tecnología.