Trevelin: Artistas locales se unieron en un Festival Solidario en beneficio de los Bomberos Voluntarios

Con la participación de artistas locales como Natalia Maripán, Maite Orellana, Mica y Joan, y Los Hermanos Cañumir, junto a otros talentos que se sumaron a la propuesta, el encuentro reunió a vecinos y vecinas en una tarde de música, arte y compromiso comunitario.

Desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, celebramos y felicitamos a quienes organizaron y participaron de este evento que refleja el espíritu solidario que caracteriza a nuestro pueblo.

El Museo Regional Trevelin continúa siendo un espacio activo y comprometido con la comunidad, acompañando las necesidades culturales de nuestros vecinos y brindando lugar a las propuestas que los artistas locales acercan para el disfrute de todos.

Nuestra comunidad ha demostrado en más de una oportunidad su enorme capacidad de unión: lo hizo cuando, en menos de un año, logró concretar la compra de un mamógrafo para el Hospital de Trevelin, y vuelve a hacerlo ahora, acompañando a nuestros bomberos.

Confiamos en que cada vez más vecinos seguirán generando y participando en este tipo de iniciativas, que no solo fortalecen los lazos solidarios, sino también la identidad cultural y el compromiso colectivo que distingue a Trevelin.

R.G.