13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
10 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: Artistas locales se unieron en un Festival Solidario en beneficio de los Bomberos Voluntarios

El pasado viernes 6 de febrero, el Museo Regional de Trevelin fue escenario de una emotiva jornada cultural: un Festival Solidario en beneficio de los Bomberos Voluntarios de nuestra localidad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la participación de artistas locales como Natalia Maripán, Maite Orellana, Mica y Joan, y Los Hermanos Cañumir, junto a otros talentos que se sumaron a la propuesta, el encuentro reunió a vecinos y vecinas en una tarde de música, arte y compromiso comunitario.

 

Desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, celebramos y felicitamos a quienes organizaron y participaron de este evento que refleja el espíritu solidario que caracteriza a nuestro pueblo.

 

El Museo Regional Trevelin continúa siendo un espacio activo y comprometido con la comunidad, acompañando las necesidades culturales de nuestros vecinos y brindando lugar a las propuestas que los artistas locales acercan para el disfrute de todos.

 

Nuestra comunidad ha demostrado en más de una oportunidad su enorme capacidad de unión: lo hizo cuando, en menos de un año, logró concretar la compra de un mamógrafo para el Hospital de Trevelin, y vuelve a hacerlo ahora, acompañando a nuestros bomberos.

 

Confiamos en que cada vez más vecinos seguirán generando y participando en este tipo de iniciativas, que no solo fortalecen los lazos solidarios, sino también la identidad cultural y el compromiso colectivo que distingue a Trevelin.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cafetería, bar y skate: Vaggato prepara su inauguración en Esquel
2
 Siete detenidos por la extorsión al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos
3
 Piedra Parada: Chubut ordena el uso público para proteger el destino y al turista
4
 ¡Sumate a los Dogos! El Esquel Rugby Club busca jugadores para su Primera División
5
 El gobierno anunció que habrá un bono no bonificable de 250 mil pesos para los docentes
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -