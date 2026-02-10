Amplio operativo en Los Alerces ante la persistencia del incendio

En la tarde de ayer se concretó el segundo recambio masivo de personal que trabaja en el combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, con el relevo de 70 agentes por igual cantidad de brigadistas, con el objetivo de sostener los esfuerzos en los distintos sectores afectados.

Durante la jornada se registró la reactivación de puntos calientes en varios tramos de la Ruta 71, mientras que en zonas de difícil acceso la caída de árboles de gran porte favoreció la propagación del fuego por fuera de las líneas de defensa. Para hoy, el pronóstico anticipa probabilidad de lluvias entre la tarde y la madrugada del miércoles, aunque se prevén condiciones complejas para la operación de medios aéreos durante la mañana.

Según la planificación operativa, el personal de recambio reforzará las tareas de monitoreo y recorridas de las líneas de defensa en los sectores 1B y 1C, con el uso de herramientas manuales y líneas de agua. En el sector 2A continuarán los trabajos de control de la línea cortafuego, con ingreso apoyado por helicópteros UH-1H y Bell 407, mientras que en los sectores 2B y 2C se mantendrá la vigilancia de puntos calientes con autobombas y herramientas manuales. En el sector 3, en la zona de Centinela, se avanza con la construcción y refuerzo de las líneas de defensa, al igual que en el área de Laguna Froilán, donde se retomaron tareas suspendidas por el clima.

El incendio ya afectó unas 16 mil hectáreas y el operativo se sostiene con un trabajo articulado entre organismos nacionales y provinciales. En las zonas Norte y Centro del Parque Nacional se movilizan más de 200 personas, en un esfuerzo conjunto entre la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno del Chubut, alcanzando un total de 278 personas en el terreno. Además, más de 300 brigadistas y guardaparques de todo el país permanecen en apresto como reserva operativa.

El dispositivo cuenta con un importante despliegue aéreo, que incluye helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y un avión observador. Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron el pedido a la comunidad de informarse por canales oficiales, respetar las restricciones de circulación y las normas de seguridad vigentes, especialmente en un contexto de riesgo crítico de incendios en toda la región.

También recordaron que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 km/h, que los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso, que la Portada Norte permanece cerrada y que la Ruta 71 presenta tránsito restringido. Asimismo, el uso recreativo del Lago Futalaufquen se encuentra limitado entre las 8 y las 18 horas por la operación de medios aéreos.

R.G.