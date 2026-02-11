La brigada de Neuquén se despide del combate al incendio en PNLA

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, agradecieron a la Brigada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Neuquén por el compromiso, la responsabilidad y el profesionalismo demostrados durante su intervención operativa.

Dando por finalizado su aporte, desde el Servicio expresaron: "Destacamos especialmente su actitud proactiva y el cumplimiento responsable de todas las tareas encomendadas, lo que permitió aportar eficiencia, orden y continuidad al desarrollo del operativo en un contexto de trabajo exigente. Al despedir a este equipazo de trabajo, reconocemos el aporte técnico y humano brindado durante su permanencia en la zona y valoramos la predisposición al trabajo coordinado con el resto de las brigadas".



A la espera de dar la bienvenida a sus compañeros que realizarán el recambio, quienes continuarán acompañando las tareas del operativo, agradecieron el trabajo interprovincial y el aprendizaje colectivo en la contingencia de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

SL