11°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 11 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43ChubutEducacionpetróleoEnergías Renovables
11 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut: Abren becas en Petróleo y Energías Renovables para estudiantes destacados

Destinado a jóvenes con vocación en proyectos sustentables y gasíferos, se ofrecen tecnicaturas con salida laboral. Los interesados deben acreditar su promedio y presentar documentación de manera presencial o vía mail.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación informa que el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) N° 1677 de Comodoro Rivadavia otorgará becas destinadas a estudiantes egresados del Nivel Secundario de instituciones educativas de gestión pública de la provincia, que acrediten un promedio final no inferior a 8 (ocho) y manifiesten interés en formarse en áreas estratégicas para el desarrollo regional.

 

En el marco de esta convocatoria, se otorgarán 5 (cinco) becas para la Tecnicatura en Gestión de las Energías Renovables, propuesta de modalidad 100% virtual orientada a la formación de técnicos capaces de gestionar recursos energéticos limpios y promover su aplicación en un mercado en constante expansión.

 

La iniciativa busca fortalecer la capacitación en energías sustentables, un eje clave para el crecimiento productivo y ambientalmente responsable de la provincia. Las personas interesadas deberán enviar DNI y certificado analítico -o constancia de título en trámite- al correo electrónico cfp1677@chubut.edu.ar

 

Capacitación en un sector estratégico para la región

 

Asimismo, se otorgarán 4 (cuatro) becas para la carrera de Técnico en Petróleo y Gas, de modalidad 100% presencial, que se dicta en la sede del instituto ubicada en Gobernador Moyano 420, Km 3, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta propuesta formativa apunta a consolidar perfiles técnicos calificados para desempeñarse en un sector central de la matriz productiva provincial, ampliando oportunidades de inserción laboral y fortaleciendo el entramado energético regional.

 

La inscripción se realiza de manera presencial en la dirección mencionada, presentando DNI y certificado analítico o constancia de título en trámite, según corresponda.

 

Desde el Ministerio de Educación se destaca la articulación con instituciones vinculadas al sector energético, que permiten ampliar el acceso a formación técnica de calidad y acompañar las trayectorias de jóvenes chubutenses en áreas de alta demanda profesional.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violento episodio: Golpes, cuchillos y un perro muerto
2
 Abusó de su hija y de su hermana cuando eran menores: pasará 20 años en la cárcel
3
 Aseguran que una adolescente fue mordida por un therian
4
 “No quise matarlo”: la confesión del joven que asesinó a su hermano de manera brutal
5
 Caen en Tecka dos delincuentes de Madryn que robaban con inhibidores
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -