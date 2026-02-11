Conferencia por los 60 años de la Federación Argentina de la Magistratura

En el marco de la celebración de su 60º Aniversario, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) convoca a una conferencia de prensa de para este jueves. El objetivo es exponer lo que consideran un retroceso democrático institucional a raíz de la reforma constitucional impulsada en la provincia de Chubut.

La Dra. Carina Estefanía, referente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH), explicó el motivo detrás de esta movilización federal. "Este año la Federación cumple 60 años y lo inaugura con un streaming en favor de la independencia judicial en Chubut, a partir de la reforma constitucional que nos eliminará a los magistrados y magistradas", sentenció.

Para Estefanía y el resto de los colegiados, la reforma no es un cambio técnico menor, sino un ataque directo a la estabilidad de quienes integran el Poder Judicial, lo que motivó que la FAM elija esta convocatoria para iniciar sus actividades institucionales del año.

Desde la organización subrayan que el evento es un "llamado de atención democrático". Sostienen que la independencia judicial es una herramienta de protección para el ciudadano frente al poder político, y que las modificaciones legislativas propuestas en la provincia ponen en riesgo este principio republicano.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH).

Cómo participar

La conferencia se llevará a cabo mañana, jueves 12 de febrero a las 17:00 hs. El evento será transmitido en vivo de manera simultánea para todo el país a través de:

YouTube: Canal oficial de la Federación Argentina de la Magistratura.

Plataforma Zoom: Espacio de participación directa para medios y profesionales interesados en el debate.





