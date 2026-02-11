11°
11 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Esquel: ADRe impulsa la restauración y el desarrollo productivo regional

En un encuentro clave en el Centro Cultural Melipal, referentes de distintas instituciones locales avanzaron en programas de apoyo al sector ganadero y el aprovechamiento de recursos forestales y textiles.
Por Redacción Red43

El encuentro contó con la presencia de la subsecretaria de Producción y Emprendedurismo de la Municipalidad de Esquel, Paula Botto; Ariel Rodríguez, a cargo de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces; y el Comité de Intervención del Parque Nacional Los Alerces, conformado por Estela Castaño, Ariel Cárdenas y Luciana Sánchez. También participaron representantes del INTA, ISET 815, FEHGRA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el CIEFAP y la EPJA 7714, entre otras instituciones.

 

Durante la jornada se abordaron distintas acciones y programas que serán gestionados desde ADRE. Entre los principales temas tratados se destacó el Programa PADAs 2026, denominado “Apoyo al manejo ganadero en poblaciones afectadas por el incendio en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces – Puerto Café 2025-2026”, orientado al fortalecimiento de infraestructura productiva y la suplementación alimentaria para acompañar a los productores afectados.

 

Asimismo, se presentó el Subproyecto de Desarrollo Comunitario tipo “B”, enmarcado en el eje “Desarrollo de Cadenas de Valor”, bajo el título “Construyendo futuro con Madera y Lana”. La iniciativa contempla instancias de capacitación y construcción a partir del aprovechamiento de madera proveniente de podas y raleos, junto con lana de oveja, para el desarrollo de soluciones habitacionales y el agregado de valor a recursos locales.

 

En relación a los incendios que afectaron la región, se planteó la participación activa de ADRE en acciones de restauración post incendios y la generación de ámbitos de debate y participación ciudadana para abordar de manera integral esta temática.

 

