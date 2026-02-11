Lluvias y nevadas dan respiro al operativo contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces

Las lluvias registradas durante la jornada de ayer marcaron un punto de inflexión en el incendio Puerto Café, al tratarse de la primera precipitación significativa desde el 5 de enero, cuando se produjo la propagación explosiva del fuego. En la zona afectada se acumularon entre 30 y 40 milímetros, con registros destacados en sectores como Lago Verde y Portada Norte.

Las precipitaciones, que se extendieron durante todo el día con distinta intensidad según el sector, favorecieron el descenso de las temperaturas y elevaron los niveles de humedad relativa. Además, se registraron nevadas en las zonas altas de los cordones montañosos, lo que generó un impacto positivo en los combustibles y el mantillo, ampliando la ventana operativa para el trabajo de los brigadistas.

Para este miércoles se espera una jornada con abundante nubosidad, vientos del oeste con ráfagas y una temperatura máxima de 10 °C. La humedad mínima alcanzaría el 75% y no se descartan nuevas lluvias o nevadas en sectores elevados.

En este contexto, el Parque Nacional resolvió habilitar la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, dado que por el momento no se requiere la operación de medios aéreos en esa zona. La medida será evaluada de manera periódica. No obstante, se mantiene el cierre de la Portada Norte y la restricción vehicular sobre la Ruta 71, entre ese sector y el Arroyo Centinela.

Ayer también estuvo presente en el área el coronel mayor Sergio Di Clemente, quien realizó un sobrevuelo y supervisó las tareas de los medios aéreos del Ejército Argentino que colaboran con el ataque puntual y el traslado de brigadistas.

En síntesis, en el Parque Nacional Los Alerces continúan activas las tareas de combate sostenido en los sectores Norte y Centro, con un operativo que involucra a más de 200 personas entre organismos nacionales y provinciales, y más de 300 brigadistas y guardaparques en apresto como reserva. Las acciones se desarrollan con una adaptación permanente a las condiciones meteorológicas, priorizando la seguridad del personal y la coordinación interinstitucional.

R.G.