Guillermina Beccar y Ana Cércola unen sus obras en La Casa del Piano

La Casa del Piano, ubicada en Conesa1075, trae una nueva propuesta cultural para este jueves.

Guillermina Beccar, reconocida cantante folklórica y popular, unirá su obra con la de Ana Cércola, talentosa narradora oral.

Juntas nos invitan a disfrutar de este ensamble artístico exquisito en matices poéticos e interpretativos que llega al público como una experiencia sensible, honda e inolvidable.

Un repertorio de cuentos y canciones cuidadosamente elegidos que entrelazan las historias cantadas y contadas de manera única e irrepetible cada vez.

Reservas al (280) 4400772, capacidad limitada.

SL