Guillermina Beccar y Ana Cércola unen sus obras en La Casa del Piano

11 de Febrero de 2026
sociedad |
La Casa del Piano, ubicada en Conesa1075, trae una nueva propuesta cultural para este jueves.
Guillermina Beccar, reconocida cantante folklórica y popular, unirá su obra con la de Ana Cércola, talentosa narradora oral.
Juntas nos invitan a disfrutar de este ensamble artístico exquisito en matices poéticos e interpretativos que llega al público como una experiencia sensible, honda e inolvidable.
Un repertorio de cuentos y canciones cuidadosamente elegidos que entrelazan las historias cantadas y contadas de manera única e irrepetible cada vez.
Reservas al (280) 4400772, capacidad limitada.
SL
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?