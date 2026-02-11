10°
Miércoles 11 de Febrero de 2026
Guillermina Beccar y Ana Cércola unen sus obras en La Casa del Piano

El espacio cultural propone un jueves distinto con cuentos y folclore.
La Casa del Piano, ubicada en Conesa1075, trae una nueva propuesta cultural para este jueves.

 

 Guillermina Beccar, reconocida cantante folklórica y popular, unirá su obra con la de Ana Cércola, talentosa narradora oral.

 

Juntas nos invitan a disfrutar de este ensamble artístico exquisito en matices poéticos e interpretativos que llega al público como una experiencia sensible, honda e inolvidable.

 

Un repertorio de cuentos y canciones cuidadosamente elegidos que entrelazan las historias cantadas y contadas de manera única e irrepetible cada vez.

 

Reservas al (280) 4400772, capacidad limitada.

 

SL

 

