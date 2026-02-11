10°
Esquel, Argentina
Miércoles 11 de Febrero de 2026
11 de Febrero de 2026
Hoy habrá paro de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

La medidas comienzan a las 14 horas en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El efecto dominó en todo el país.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro para este miércoles entre las 15 y las 18 en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en rechazo a la reforma laboral. Además, el gremio ratificó su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

 

La medida afectará los vuelos programados en ambas terminales durante ese lapso y generará consecuencias posteriores por el denominado “efecto dominó”, ya que los servicios que no puedan partir en horario repercutirán en los retornos y en las siguientes partidas, según informó la NA.

 

Desde el sindicato señalaron que la decisión responde a un rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado durante las sesiones extraordinarias. Según la conducción gremial, las normativas propuestas vulneran derechos fundamentales del sector.

 

“En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h”, comienza el comunicado difundido en la red social X.

 

“El punto de encuentro será en Av. Hipólito Yrigoyen y Pres. Luis Sáenz Peña, CABA, desde donde, junto a los Sindicatos Aeronáuticos y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marcharemos hacia el Congreso”, agrega.

 

Además, destacaron que “esta medida se instruye en respuesta a la convocatoria, emitida por la CATT, a la cual estamos adheridos”.

 

Por otra parte, informaron que “se llevará a cabo la medida de cese de actividades de 15:00 a 18:00 en Aeroparque y Ezeiza, lo que generará demoras operativas”.

 

