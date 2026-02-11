15°
Miércoles 11 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina ActivArteLago Puelo
11 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Una leyenda del rock argentino desembarca en Lago Puelo este fin de semana

Durante cuatro días, en el marco de ActivArte, Lago Puelo se convierte en escenario de música, espectáculos y actividades culturales, con artistas locales y nacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este fin de semana, Lago Puelo se convierte en escenario de cultura, música y encuentro con una nueva edición de ActivArte, una propuesta pensada para disfrutar en familia y fortalecer el movimiento artístico de la Comarca Andina.

 

Durante cuatro jornadas, del jueves 12 al domingo 15, el evento ofrecerá micrófono abierto, rock nacional con una figura histórica, música campera, motores, magia y cine infantil.

 

Jueves 12: Micrófono Abierto, el escenario es de todos

 

ActivArte comienza con un Micrófono Abierto, un espacio participativo para músicos, poetas, cantantes y artistas que quieran compartir su arte.

 

Viernes 13: Kubero Díaz en vivo, una leyenda del rock argentino

 

El viernes será una de las noches más esperadas con la presentación de Kubero Díaz, personalidad destacada de la Cultura Nacional por su trayectoria artística.

 

 

Referente del rock argentino y parte fundamental de la historia cultural de la Comarca Andina, Kubero fue:

 

  • Fundador de la primera comunidad de músicos de rock de la zona

     

  • Integrante de La Cofradía de la Flor Solar

     

  • Parte de La Pesada

     

  • Miembro de Los Abuelos de la Nada

     

  • Guitarrista de León Gieco durante muchos años

     

Viajero incansable, llevó su música por Brasil, Europa y distintos escenarios del mundo.

 

En Lago Puelo estará acompañado por:

 

  • Christian Van Lacke (guitarra y voz), con quien grabó el disco “Canciones del ser, canciones del sur”
  • Nahuel Castrillón (armónica)
  • Taisha Díaz (violín), nieta de Kubero y reconocida violinista

Sábado 14: Música y motores

 

El sábado, ActivArte acompañará a Fierros del Sur en el cierre del Expo Show, con entrega de reconocimientos y música en vivo.

 

 

Luego, Rubén LK compartirá algunos temas para continuar la noche.

 

El cierre estará a cargo del Rejunte Chamamecero, un grupo de amigos que interpreta chamamé, cumbia campera, valseados y corridos.

 

Domingo 15: Magia y cine 

 

El domingo será el turno de los más chicos (y no tan chicos).

 

  • 21 hs – Show de Magia con el Mago Fabián Martín, con un espectáculo pensado especialmente para niñas y niños.
  • Cierre con cine: proyección de “Los Tipos Malos 2”.

 

 

O.P.

 

