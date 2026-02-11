De 30 grados a -4: La sorpresiva nevada que transformó a la Comarca Andina en pleno verano

La Comarca Andina regaló este martes con una postal inesperada: cumbres nevadas, aire helado y temperaturas bajo cero, apenas días después de haber atravesado jornadas de calor, con riesgo extremo de incendios.

El ingreso de un frente frío proveniente del Pacífico provocó una nevada que cubrió de blanco sectores altos como el Cerro Piltriquitrón y también alcanzó zonas de Bariloche, generando un contraste climático tan abrupto como impactante.

Del calor extremo al paisaje invernal

El fin de semana pasado el termómetro había trepado hasta los 30 grados, un valor no tan habitual para la zona cordillerana. Sin embargo, en cuestión de horas el escenario cambió drásticamente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el avance del frente frío sobre la Cordillera generó precipitaciones en forma de nieve en sectores elevados, con temperaturas promedio de -4°C en zonas de montaña. La transformación del paisaje fue inmediata: cerros blancos, aire húmedo y un ambiente más propio de julio que de febrero.

Cerro Lindo y la nieve viral en redes

En una escena tan inesperada como impactante, la nieve se hizo presente también en el Cerro Lindo, uno de los refugios de montaña más tradicionales de la Comarca Andina.

Las imágenes difundidas en las redes sociales del refugio se viralizaron rápidamente junto a un mensaje que resumió el fenómeno:

“La nieve llegó de nuevo a las montañas de El Bolsón en pleno verano. Lo que en el valle es una bendecida lluvia, es nieve en cotas más altas”.

El video generó sorpresa y múltiples reacciones entre vecinos y turistas, en un verano marcado por el calor y los incendios.

Si bien la nieve en verano en la cordillera patagónica no es imposible, se trata de un fenómeno poco frecuente, que suele darse cuando ingresan masas de aire frío combinadas con precipitaciones persistentes, permitiendo que en sectores elevados la lluvia se convierta en nieve.

Una postal desde el Refugio Hielo Azul

📸 Foto: Imagen tomada de las redes sociales del Refugio Hielo Azul

El Refugio Hielo Azul, uno de los más conocidos de El Bolsón, también se encuentra rodeado de un entorno invernal. Para llegar hasta allí es necesario recorrer unos 13 kilómetros, en una caminata estimada de seis horas y media, dependiendo del ritmo.

Nieve también en el Cerro Perito Moreno

📸 Foto: Imagen publicada por Laderas Perito Moreno mostrando la nieve en el cerro tras el ingreso del frente frío.

A pocos minutos de El Bolsón, el Centro de Esquí y Deportes Invernales Cerro Perito Moreno también se muestra con sectores cubiertos de blanco. Las imágenes compartidas por Laderas en redes sociales evidencian la magnitud del descenso térmico en altura y el contraste con el valle.

Ubicado a corta distancia del casco urbano, el cerro Perito Moreno es uno de los principales atractivos turísticos de invierno en la Comarca Andina. La postal nevada en pleno febrero no solo sorprendió a visitantes y vecinos, sino que volvió a poner en evidencia la dinámica climática de la cordillera patagónica, donde el verano puede transformarse en invierno en cuestión de horas.

Alivio tras un verano de incendios

Más allá del impacto visual, la nevada trae un componente importante para la cordillera: alivio en un contexto de emergencia ígnea.

La Comarca Andina, puntualmente la cordillera chubutense, viene de semanas atravesadas por incendios, con focos activos y brigadistas trabajando en condiciones extremas. Los Gobiernos, tanto de Chubut como de Río Negro, habían decretado la emergencia ígnea, ante el riesgo elevado por altas temperaturas y sequía.

La humedad acumulada y la nieve en sectores altos podrían resultar favorables para enfriar el suelo, reducir puntos calientes y disminuir el peligro inmediato en zonas críticas. En este contexto, cada precipitación suma.

Cómo sigue el clima en la Comarca

Este miércoles, la Municipalidad de El Bolsón informó que la jornada comienza con cielos frescos y chubascos por la mañana, una máxima estimada en 11°C y probabilidad de lluvia.

“Ideal para tomar algo calentito y seguir con energía este día”, expresaron desde el municipio en un mensaje que resume el cambio de ánimo que trajo el clima.

El pronóstico anticipa que el fenómeno podría extenderse al menos un día más, consolidando el descenso térmico en toda la zona cordillerana.

Precaución en Ruta 40 y zonas altas

Desde Defensa Civil solicitaron extremar las precauciones, especialmente a quienes circulen por la Ruta Nacional 40, el principal corredor turístico que conecta ciudades patagónicas entre Chubut y Río Negro.

Las condiciones pueden variar rápidamente en sectores de altura, donde la combinación de humedad, bajas temperaturas y viento puede generar complicaciones.

Un verano atípico en la Patagonia

La nevada en febrero no es un fenómeno imposible en la cordillera, pero sí resulta llamativa tras un período de calor intenso y alerta por incendios.

En la Comarca Andina, el cambio de escenario es más que una curiosidad climática: es una señal de respiro después de semanas de tensión.

Del humo al blanco de la nieve.

Del calor sofocante al abrigo improvisado.

La Comarca vuelve a mirar hacia sus cerros y encuentra una postal distinta. Y, quizás, un poco de tranquilidad.

O.P.