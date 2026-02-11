La mirada de Marta: 14 años de experiencia en turismo para entender una temporada atípica

En una temporada de verano compleja para la región cordillerana, el sector de alojamientos busca adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo. Marta, la cara visible de El Caminante, un hostel con capacidad para 60 plazas en nuestra ciudad, brindó un detallado panorama sobre cómo se está moviendo el turismo hoy: un equilibrio entre la incertidumbre económica y la recuperación del público internacional.

Ocupación alta, pero con estancias cortas

A pesar de los factores externos como el fuego y la situación hídrica, el establecimiento ha mantenido un ritmo de trabajo sostenido. "Hemos estado trabajando toda la temporada con una ocupación de entre el 80% y el 100%", destacó Marta, aunque aclaró que la modalidad cambió: ahora predomina la pernoctación de una sola noche.

Según su análisis, basado también en sus 14 años de experiencia como informante de turismo, la situación económica es el factor determinante. "Se nota la ausencia del empleado y el pequeño comerciante, que es el público que siempre movilizó nuestra zona. Hoy la gente busca mucho precio", explicó.

El regreso del mochilero extranjero

Una de las novedades de esta temporada es el retorno del turismo internacional. Marta señaló que han recibido muchos mochileros de diferentes partes del mundo, citando como ejemplo el reciente ingreso de turistas italianos que decidieron extender su estadía. No obstante, remarcó que su público principal sigue siendo a nivel nacional, abarcando todo el país y no solo la región.

Sin reservas inmediatas, pero con un año prometedor

Respecto al futuro cercano, Marta describió una realidad de contrastes. Por un lado, el "día a día" domina la escena actual: "Hasta el momento no tenemos reservas para los próximos días, pero terminamos cerrando casi siempre con el cupo lleno por quienes llegan en el momento".

Por otro lado, el panorama a largo plazo es sumamente alentador. El hostel ya tiene cerrados contingentes y grupos para marzo, mayo y septiembre. Incluso, ya cuentan con reservas confirmadas para octubre, impulsadas por la temporada de los Tulipanes. "Tenemos por delante un año que se avizora bastante bueno", concluyó con optimismo.

Apoyo al 3x2

Finalmente, Marta valoró las iniciativas gubernamentales para apuntalar la actividad: "Vivimos reclamando, por eso, cuando hay buena predisposición y ayuda para nuestro sector, creo que debemos valorarla y dar apoyo a estas movidas".