El Gobierno del Chubut avanza con obras de infraestructura en escuelas de toda la provincia para garantizar el óptimo estado de los edificios escolares previo al inicio de un nuevo Ciclo Lectivo, al tiempo que continúa equipando a los distintos establecimientos escolares con más tecnología y mobiliario.

En este sentido, en los últimos días se concretaron tareas de refacciones y remodelaciones en escuelas, principalmente en materia de energía, gas y calefacción. La batería de trabajos que la provincia lleva adelante se enmarca en la centralidad que la actual gestión de gobierno da a la educación pública con el inicio en tiempo y forma de las clases.

Este año será el tercero, después de casi una década, en el que Chubut comienza un Ciclo Lectivo sin inconvenientes y ajustando los plazos al calendario escolar nacional, que para este 2026 prevé un total de 190 días de clases.

Gas, calefacción y energía

Entre las obras destacadas que se llevaron adelante durante este verano están la readecuación integral de la instalación de gas en las Escuelas Nº 193, 462 y 790 de Puerto Madryn; y el reemplazo de equipos de calefacción en las escuelas Nº 193 y 790 de la misma ciudad.

Los trabajos también incluyen la readecuación de los gabinetes de regulación, los sistemas de ventilación y la sala de máquinas, respetando los estándares de seguridad de la normativa vigente.

En la misma línea, avanzan otros trabajos no solo en las principales ciudades en términos demográficos -Comodoro Rivadavia, Rawson y Trelew-, sino también en otras localidades y comunas rurales del interior provincial, donde la puesta a punto de los servicios de gas, energía y transporte escolar constituyen la base para el desarrollo normal del Ciclo Lectivo.

Inversiones y puesta a punto

Durante el curso del año 2025, se instalaron alrededor de 600 equipos de climatización y se intervinieron múltiples escuelas, entre ellas la Escuela N° 134 de Paso del Sapo, obra que finalizó en septiembre del año pasado y que demandó una inversión provincial cercana a los 100 millones de pesos para la renovación de redes de gas, instalación de nuevos equipos de calefacción, cocinas, termotanques y refacción de instalaciones.

Equipamiento tecnológico y mobiliario

Otros trabajos ejecutados estuvieron referidos a ampliaciones y remodelaciones como los efectuados en la Escuela N° 139 en 28 de Julio, inaugurados en septiembre del año pasado, y la Escuela N° 477 en Paso de Indios, finalizados en octubre. En ese mismo mes, a través del Programa de Fortalecimiento Tecnológico a Instituciones Educativas, el gobernador Ignacio "Nacho" Torres entregó equipamiento tecnológico a 14 escuelas de la provincia.

Dicho programa fue gestado con el acompañamiento la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la empresa Aluar y la Fundación Banco del Chubut, contemplando la provisión de equipamiento como Aulas Digitales Móviles, Salas de Tecnología Educativa, kits de robótica, impresoras 3D y dispositivos digitales, que se complementan con instancias de capacitación docente, para garantizar que los estudiantes accedan a experiencias de aprendizaje significativas que reduzcan la brecha digital, preparando al mismo tiempo a las nuevas generaciones para los desafíos de la era tecnológica. En esa ocasión, recibieron insumos y equipamiento tecnológico escuelas de Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Gastre, Telsen, Chacay Oeste, Puerto Pirámides, Trelew, Puerto Madryn y Gaiman.

A su vez, en diciembre de 2025 la Provincia avanzó en una inversión de más de 700 millones de pesos para renovar mobiliario en escuelas provinciales, complementando las obras edilicias, en el marco del plan de mantenimiento previsto para el inicio del Ciclo Lectivo 2026.

A ello se suma la apertura de clases del Período Especial, encabezada por el gobernador Torres a fines de enero, donde el mandatario ratificó el objetivo de equipar y conectar todas las escuelas rurales, fortaleciendo la conectividad en establecimientos educativos e institutos de formación superior de todo el territorio provincial.