Finalizó la Colonia para Adultos Mayores: tres semanas de deporte y vida al aire libre

La Municipalidad de Esquel llevó adelante el cierre de la Colonia Municipal para Adultos Mayores, una propuesta que durante tres semanas convocó a más de 40 vecinos, con el fin de promover el encuentro, la actividad física y el disfrute de espacios recreativos.





La colonia fue organizada por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Tercera Edad y la Subsecretaría de Deportes, y contó con una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, desarrolladas tanto en espacios cerrados como al aire libre. Entre las propuestas se incluyeron caminatas y trekking por el sector de Tres Arroyos, además de salidas recreativas en espacios públicos y reservas naturales de la ciudad.

El cierre de las actividades se realizó este miércoles en el SUM de la Escuela N° 200, con la participación del intendente Matías Taccetta, quien acompañó a los adultos mayores y destacó la importancia de generar y sostener este tipo de iniciativas con espacios de integración y acompañamiento para los adultos mayores.





Además, el intendente valoró la gran participación y el compromiso de los equipos de trabajo, reafirmando la continuidad de políticas públicas orientadas a fortalecer la inclusión, el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores de Esquel.

