11°
10°
Esquel, Argentina
Miércoles 11 de Febrero de 2026
Colonia Para Adultos Mayores
11 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Finalizó la Colonia para Adultos Mayores: tres semanas de deporte y vida al aire libre

Los vecinos disfrutaron de caminatas en Tres Arroyos y salidas a reservas naturales. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Gobierno, buscó promover la actividad física y el encuentro social entre los mayores de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel llevó adelante el cierre de la Colonia Municipal para Adultos Mayores, una propuesta que durante tres semanas convocó a más de 40 vecinos, con el fin de promover el encuentro, la actividad física y el disfrute de espacios recreativos.

 

 

La colonia fue organizada por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Tercera Edad y la Subsecretaría de Deportes, y contó con una amplia variedad de actividades recreativas y deportivas, desarrolladas tanto en espacios cerrados como al aire libre. Entre las propuestas se incluyeron caminatas y trekking por el sector de Tres Arroyos, además de salidas recreativas en espacios públicos y reservas naturales de la ciudad.

 

El cierre de las actividades se realizó este miércoles en el SUM de la Escuela N° 200, con la participación del intendente Matías Taccetta, quien acompañó a los adultos mayores y destacó la importancia de generar y sostener este tipo de iniciativas con espacios de integración y acompañamiento para los adultos mayores.

 

 

Además, el intendente valoró la gran participación y el compromiso de los equipos de trabajo, reafirmando la continuidad de políticas públicas orientadas a fortalecer la inclusión, el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores de Esquel.
 

 

