Alivio en Los Alerces: la lluvia trajo un respiro tras dos meses de combate contra el fuego

Tras una espera que parecía interminable, la naturaleza brindó finalmente el aliado más esperado por los operativos de emergencia: la lluvia. En el marco de un incendio forestal que se mantiene activo desde hace más de dos meses, el registro de precipitaciones de este miércoles marca un punto de inflexión en la logística de combate.

El fin de una sequía crítica

Desde el pasado 5 de enero, el área protegida no registraba lluvias significativas. Esta sequía prolongada, sumada a las altas temperaturas y vientos cambiantes, transformó el bosque en un escenario de extrema vulnerabilidad, facilitando la propagación de las llamas que se iniciaron el 9 de enero.

Durante estos 60 días, cientos de brigadistas de Parques Nacionales, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y diversas fuerzas nacionales han trabajado arduamente en un operativo conjunto que no dio tregua, enfrentando condiciones de terreno sumamente complejas.

Una ventana estratégica

La llegada del agua no significa la extinción total del incendio, pero genera lo que los especialistas denominan una "ventana climática favorable". El aumento de la humedad relativa y el descenso de la temperatura permiten:

Enfriar los puntos calientes en el perímetro del incendio.

Facilitar el ingreso de brigadistas a zonas que antes eran demasiado peligrosas por la actividad del fuego.

Consolidar las líneas de control y fajas cortafuego realizadas manualmente y con maquinaria.

El operativo no se detiene

A pesar del alivio que trae la lluvia, las autoridades informaron que los operativos continúan con la misma intensidad. El trabajo ahora se centra en aprovechar este respiro meteorológico para fortalecer el combate por tierra, mientras las condiciones de visibilidad permitan también el apoyo de medios aéreos si fuera necesario.

El incendio en Los Alerces es uno de los desafíos más importantes que ha enfrentado la región en los últimos años, y este cambio en el tiempo es recibido con optimismo por toda la comunidad cordillerana, que sigue minuto a minuto la evolución del estado del incendio en el Parque y la zona.



