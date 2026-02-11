10°
Miércoles 11 de Febrero de 2026
La Patagonia lidera el ranking inflacionario y supera el promedio nacional

El índice de precios volvió a ubicar a la región como la más afectada del país, con una inflación interanual del 33,4%, impulsada por fuertes subas en educación, vivienda y transporte.
La Patagonia volvió a ubicarse como la región con mayor inflación acumulada del país. De acuerdo con los datos del INDEC, en enero de 2026 los precios registraron en la región una suba interanual del 33,4%, superando el 32,4% del promedio nacional.

 

En la medición mensual, el Índice de Precios al Consumidor fue del 2,9% a nivel país. En ese período, la Patagonia se mantuvo en línea con ese promedio, mientras que el mayor incremento mensual se observó en el Noreste, con un 3,8%.

 

Al analizar los últimos doce meses, la Patagonia volvió a liderar el ranking inflacionario entre las regiones argentinas. En el desglose por rubros, ‘Educación’ fue el sector con mayor aumento interanual (82,5%), seguido por ‘Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles’ (59,5%) y ‘Transporte’ (38,2%).

 

Dentro de los alimentos, el aceite de girasol encabezó las subas con un 49%, seguido por la carne picada común (35%) y la docena de huevos (32%). En contraste, el kilo de arroz blanco simple fue el único producto que bajó de precio en comparación interanual, con una caída del 11%. También se registraron subas moderadas en fideos secos, leche y harina, todas por debajo del 15%.

 

El dato de enero volvió a ubicarse por encima de las previsiones oficiales. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado una inflación cercana al 2,5%, pero el índice nacional terminó en 2,9%, acumulando ocho meses consecutivos sin perforar el piso del 2% mensual.

 

Este resultado reavivó el debate sobre la metodología del INDEC, basada en una canasta de consumo desactualizada, que subestima el peso de los servicios. Según especialistas, este desfasaje hace que la inflación medida sea menor a la que efectivamente perciben los hogares, especialmente en regiones como la Patagonia.

 

 

R.G.

 

