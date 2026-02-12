15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
12 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Habrá una noche de blues en Esquel, en el día de los enamorados

El dúo de Damián con su hija Emi Duflós propone una noche especial en Akino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sábado 14 de febrero, a las 22 hs, DD Blues Dúo se presentará en Akino Pizzería en una noche íntima y especial.

 

Será uno de los últimos conciertos de Emiliana Duflós antes de su regreso a Buenos Aires para continuar sus estudios universitarios.

 

Padre e hija, guitarra, armónica, voz y washboard

 

Damián Duflós y Emiliana proponen un formato cálido, cercano, donde cada nota encuentra su espacio y cada silencio dice algo. Un viaje que va desde las raíces del blues hasta versiones con identidad propia, en un encuentro donde la música es también abrazo y despedida momentánea.

 

Akino Pizzería se encuentra en San Martín 1067. Reservas: 2945 598592

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
3
 QEPD: Santos Burgos
4
 Ski Residencial: Casi 50 años de historia apostando al turismo en el centro de Esquel
5
 ¿Homicidio o suicidio? Una nueva pericia forense sacude el caso de Kurt Cobain
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -