Habrá una noche de blues en Esquel, en el día de los enamorados

12 de Febrero de 2026
El sábado 14 de febrero, a las 22 hs, DD Blues Dúo se presentará en Akino Pizzería en una noche íntima y especial.
Será uno de los últimos conciertos de Emiliana Duflós antes de su regreso a Buenos Aires para continuar sus estudios universitarios.
Padre e hija, guitarra, armónica, voz y washboard
Damián Duflós y Emiliana proponen un formato cálido, cercano, donde cada nota encuentra su espacio y cada silencio dice algo. Un viaje que va desde las raíces del blues hasta versiones con identidad propia, en un encuentro donde la música es también abrazo y despedida momentánea.
Akino Pizzería se encuentra en San Martín 1067. Reservas: 2945 598592
