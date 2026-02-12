24°
Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Abrieron inscripciones a la Formación Artística Vocacional en Lago Puelo y El Hoyo

El ISFDA N° 814 abrió el segundo período de inscripción a la Formación Artística Vocacional con propuestas en música y luthería, en Lago Puelo, Paraje Entre Ríos y El Hoyo. La inscripción virtual será hasta el 20 de febrero.
El ISFDA N° 814 informó el cronograma del segundo período de inscripción a la Formación Artística Vocacional (FAV) en la Comarca Andina. La propuesta incluye espacios de música y artes aplicadas en El Hoyo, Lago Puelo y Paraje Entre Ríos, con inicio de clases previsto para el 2 de marzo.

 

La inscripción se realizará en dos etapas: primero de manera virtual y luego presencial, en caso de quedar vacantes.

 

Inscripción virtual del 9 al 20 de febrero

 

Del 9 al 20 de febrero, la inscripción será online a través de este enlace del Ministerio de Educación de Chubut.

 

Espacios disponibles por localidad

 

  • El Hoyo (Escuela N° 223): piano, violín, iniciación a la música y taller infantil integrado
  • Lago Puelo: guitarra eléctrica, informática aplicada a la música, taller de escenoplástica, iniciación a ensamble (sin conocimiento previo) para 12 y 13 años, ensamble vocal e instrumental para jóvenes, y taller de acordeón
  • Paraje Entre Ríos: Luthería | Laboratorio de acústica y materiales 1, y reparación y restauración de instrumentos de cuerda

 

Inscripción presencial del 19 al 27 de febrero

 

En caso de existir vacantes, del 19 al 27 de febrero se abrirá una nueva instancia de inscripción presencial en todos los espacios de la FAV.

 

Quienes estén interesados deberán acercarse con su DNI a la Escuela N° 194, Escuela N° 109 y Escuela N° 223, a partir de las 18 horas.

 

Desde el ISFDA N° 814 confirmaron que las clases comenzarán el 2 de marzo.

 

 

📌 Para más noticias sobre educación y actividades culturales en la Comarca Andina, sumate al canal de WhatsApp de Red43.

 

 

O.P.

 

