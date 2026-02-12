Más allá de Jason: El origen detrás del famoso viernes 13

Hoy es viernes 13. Para los más cautos, es un día para evitar los gatos negros, no pasar por debajo de escaleras y posponer cualquier decisión importante. Para otros, es simplemente un viernes más que invita al cine de terror. Lo cierto es que la triscaidecafobia (el miedo irracional al número 13) es un fenómeno que caló hondo en la cultura global, afectando incluso a la arquitectura y la economía.

El origen del "mal augurio"

La fama del viernes 13 no es casualidad; es un "popurrí" de eventos históricos y religiosos que alimentaron el mito durante siglos:

La traición: En la tradición judeocristiana, se recuerda que en la Última Cena había 13 personas; el decimotercero fue Judas, el traidor. Además, el viernes fue el día de la crucifixión.

Caos en el Valhalla: La mitología nórdica cuenta que, en un banquete de dioses, Loki (el espíritu del mal) llegó sin invitación como el número 13, desencadenando una tragedia que terminó con la muerte del amado dios Balder.

La caída de los Templarios: Históricamente, el viernes 13 de octubre de 1307 marcó el inicio de la persecución, tortura y matanza de los Caballeros Templarios por orden del rey Felipe IV de Francia.

¿Muerte o transformación?

Sin embargo, no todo es oscuridad. En el Tarot, la carta número 13 representa a la Muerte, pero los expertos aclaran que rara vez significa un final físico. Se trata de la transformación, el cierre de un ciclo necesario para que algo nuevo nazca. Para muchos, el viernes 13 es en realidad un día de gran potencia energética para soltar lo que ya no sirve.

Impacto en el mundo real

La superstición es tan real que genera pérdidas económicas: existen hoteles que saltan de la habitación 12 a la 14, edificios sin piso 13 y aerolíneas que omiten esa fila en sus aviones. Sea por respeto al mito o por precaución, el mundo parece detenerse un poco cada vez que este viernes aparece en el almanaque.

Guía de supervivencia: Supersticiones para no tentar a la suerte

La clásica escalera: Evitá pasar por debajo de una apoyada en la pared. Dicen que forma un triángulo sagrado que, al romperse, atrae la desgracia. Si lo hacés sin querer, ¡cruzá los dedos rápido!

El peligro de la sal: Si se te vuelca el salero, ¡cuidado! Es de mal augurio. Para anular el efecto, debés tirar una pizca de esa misma sal sobre tu hombro izquierdo (que es donde, según la leyenda, acecha el diablo).

Gatos negros: ¿Amigos o enemigos?: En muchas culturas, que un gato negro se cruce en tu camino un día como hoy significa mala suerte. Sin embargo, para los ingleses, ¡es todo lo contrario! Depende de qué lado de la grieta supersticiosa estés.

Cuidado con el paraguas: Abrir un paraguas bajo techo es una de las formas más rápidas de atraer la mala fortuna al hogar. Mejor mojarse un poco antes de abrirlo adentro.

El pan, siempre hacia arriba: Nunca dejes el pan boca abajo sobre la mesa. Se dice que atrae la escasez o que es una falta de respeto al "sustento".

Espejos rotos: Romper uno hoy podría significar siete años de mala suerte. ¿El truco para evitarlo? Enterrar los pedazos bajo la luz de la luna o arrojarlos a una corriente de agua.

Empezar con el pie derecho: Literalmente. Al levantarte de la cama o al entrar a un lugar importante hoy, asegurate de apoyar primero el pie derecho para que el día "vaya por el buen camino".

El cine y el miedo moderno

Si bien la superstición es antigua, Hollywood terminó de sellar su destino. La saga de películas "Viernes 13", con el icónico Jason Voorhees, transformó un temor religioso y mitológico en un fenómeno de la cultura pop, logrando que hasta los menos supersticiosos sientan un ligero escalofrío al ver la fecha en el calendario.