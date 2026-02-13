Viales denuncian cambios en el rol de Vialidad y se declaran en alerta

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) manifestó su preocupación ante la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad impulsada bajo lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y se declaró en estado de alerta. Según el gremio, un informe interno indica que el organismo podría dejar de ejecutar obras para concentrarse en tareas de planificación y control de concesiones.

La organización envió una intimación formal a las autoridades nacionales para que se abstengan de adoptar medidas que, a su criterio, impliquen un vaciamiento del ente. El planteo se da luego de que el Congreso rechazara el decreto que proponía su disolución.

En paralelo, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo oficializó el llamado a licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en distintas provincias, en el marco de la Red Federal de Concesiones.

Asimismo, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional señaló que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales presentan un estado regular o malo, y advirtió sobre el impacto en la seguridad vial.

