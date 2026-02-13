Se despidió del combate al fuego la 4ª comisión de la provincia de Córdoba

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut, expresaron su agradecimiento despidiendo a la 4ª comisión de la provincia de Córdoba.

Dicha comisión está integrada por la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios de Córdoba, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Secretaría de Gestión de Riesgos —a cargo de la logística— y la ETAC.



Su presencia en este operativo, como cuarta comisión que nos acompaña, refleja un compromiso sostenido en el tiempo y una decisión firme de continuar colaborando en un escenario de alta exigencia.



Destacamos especialmente su actitud proactiva, la energía puesta en cada jornada y el cumplimiento responsable de todas las tareas encomendadas, trabajando en un terreno complejo, demandante y cambiante.



En condiciones que requieren esfuerzo físico, coordinación y adaptación constante, demostraron profesionalismo, organización y una disposición permanente para sumar donde fuera necesario.



Gracias por el acompañamiento, la entrega y el trabajo compartido. Les deseamos un buen regreso y renovamos el reconocimiento por el compromiso demostrado en cada intervención.

SL