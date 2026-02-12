Reforma laboral: el Senado aprobó el proyecto del Gobierno tras más de 16 horas de debate

Luego de más de 16 horas de debate, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques provinciales.

El proyecto introduce cambios en el régimen laboral vigente, modifica más de 40 normas y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a las indemnizaciones. En las últimas horas se eliminaron artículos, se mantuvo el 6% para obras sociales y se sostuvieron los aportes sindicales obligatorios, aunque con topes.

Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal. Desde el kirchnerismo, en cambio, advirtieron que la flexibilización no genera trabajo y cuestionaron la constitucionalidad de algunos puntos.

Ahora, la discusión se trasladará a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno intentará lograr la sanción definitiva.

R.G.