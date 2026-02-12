24°
24°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina El HoyoCapacitaciónAlimentosSabores y Saberes
12 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

“Sabores y Saberes”: Invitan a capacitación gratuita en alimentos

La propuesta comienza el sábado 21 de febrero, con seis encuentros gratuitos a cargo de la Lic. Claudia López. Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de El Hoyo anunció una nueva propuesta de formación gratuita destinada a personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre alimentos. Se trata de la capacitación “Sabores y Saberes”, un espacio que combinará contenidos prácticos y teóricos vinculados a la tecnología y manipulación de alimentos.

 

La iniciativa estará a cargo de la Lic. Claudia López, Licenciada en Tecnología de los Alimentos, y comenzará el próximo sábado 21 de febrero, con una duración total de seis encuentros.

 

Formación en alimentos en El Hoyo

 

La capacitación se desarrollará en el SUM de Currumahuida. El camino hacia Currumahuida se encuentra próximo al mirador de El Hoyo, y desde allí el SUM está ubicado a aproximadamente 2 kilómetros de la Ruta Nacional 40.

 

Desde la organización informaron que quienes necesiten orientación pueden comunicarse a los teléfonos indicados, donde también podrán compartir la ubicación exacta.

 

 

Inscripciones abiertas y cupos limitados

 

La inscripción ya se encuentra habilitada y se realiza en la Oficina de Producción de la Municipalidad de El Hoyo. Puede hacerse al WhatsApp: 2944 134575 y al teléfono fijo (llamadas): (02944) 4471 710.

 

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar con anticipación.

 

📌 Para más noticias y actividades en la Comarca Andina, sumate al canal de WhatsApp de Red43 y recibí información actualizada directamente en tu celular.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carlos Manuel Rey (Bambi) QEPD
2
 El Bolson: Dictarán cursos gratuitos de Electricista del Automotor y Mecánica de Motos
3
 QEPD: Santos Burgos
4
 Ski Residencial: Casi 50 años de historia apostando al turismo en el centro de Esquel
5
 ¿Homicidio o suicidio? Una nueva pericia forense sacude el caso de Kurt Cobain
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
3
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Esquel: Piden responsabilidad con amoladoras y soldadoras ante el riesgo de fuego
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -