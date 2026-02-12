“Sabores y Saberes”: Invitan a capacitación gratuita en alimentos

La Municipalidad de El Hoyo anunció una nueva propuesta de formación gratuita destinada a personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre alimentos. Se trata de la capacitación “Sabores y Saberes”, un espacio que combinará contenidos prácticos y teóricos vinculados a la tecnología y manipulación de alimentos.

La iniciativa estará a cargo de la Lic. Claudia López, Licenciada en Tecnología de los Alimentos, y comenzará el próximo sábado 21 de febrero, con una duración total de seis encuentros.

Formación en alimentos en El Hoyo

La capacitación se desarrollará en el SUM de Currumahuida. El camino hacia Currumahuida se encuentra próximo al mirador de El Hoyo, y desde allí el SUM está ubicado a aproximadamente 2 kilómetros de la Ruta Nacional 40.

Desde la organización informaron que quienes necesiten orientación pueden comunicarse a los teléfonos indicados, donde también podrán compartir la ubicación exacta.

Inscripciones abiertas y cupos limitados

La inscripción ya se encuentra habilitada y se realiza en la Oficina de Producción de la Municipalidad de El Hoyo. Puede hacerse al WhatsApp: 2944 134575 y al teléfono fijo (llamadas): (02944) 4471 710.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar con anticipación.

O.P.