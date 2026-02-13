21°
La canasta alimentaria subió 5,8% en enero y superó a la inflación

Según el INDEC, una familia tipo necesitó $1.360.298 para no ser pobre y $623.990 para no caer en la indigencia. El alza estuvo impulsada principalmente por aumentos en carnes y verduras.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La canasta básica alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, registró en enero un incremento del 5,8%, el más alto en casi un año y por encima de la inflación mensual, que fue del 2,9%. En paralelo, la canasta básica total (CBT), que fija la línea de pobreza, aumentó 3,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 

Con estos valores, un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó $1.360.298,93 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, mientras que requirió $623.990,34 para cubrir la canasta alimentaria mínima y no caer en la indigencia.

 

En la comparación interanual, la CBA acumuló una suba del 37,6% y la CBT del 31,6%. La inflación de enero marcó su quinto avance consecutivo y alcanzó su nivel más elevado desde marzo de 2025.

 

En detalle, la línea de indigencia para un adulto se ubicó en $201.939 mensuales y la de pobreza en $440.226. Para un hogar de tres personas, la CBA fue de $496.769 y la CBT de $1.082.956; para cuatro integrantes, $623.990 y $1.360.299 respectivamente; y para cinco personas, $656.301 en alimentos y $1.430.735 en la canasta total.

 

 

R.G.

 

