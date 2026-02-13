El Telebingo llega a Esquel por el 120° aniversario con premios y shows

En el marco de los festejos por el 120° aniversario de Esquel, Lotería del Chubut realizará un Telebingo especial el próximo 24 de febrero en el estadio de la ciudad. El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, adelantó que ya trabajan en la organización del evento y expresó su expectativa: “Estamos ansiosos por lo que va a suceder en Esquel el 24”.

Además, Ibarra destacó el antecedente solidario en El Hoyo, donde parte de lo recaudado fue destinado a familias afectadas por los incendios. “Fue la verdad que muy bueno el resultado porque el contexto era complejo", señaló y aseguró que los más de 180 millones recaudados estarán destinados al equipamiento de las familias que perdieron todo por los incendios y a aportes a organismos como brigadas.

Respecto al evento en Esquel, confirmó que uno de los números principales será la banda Q’ Lokura y explicó la modalidad de ingreso: el ingreso sin cartón cuesta 20.000 pesos. En cambio, el cartón, que te da la posibilidad de ganarte un auto cero kilómetro o dinero en efectivo, vale 15.000 pesos. También hay una promoción de 30.000 pesos para tres personas adultas, lo que equivale a 10.000 pesos por persona para ingresar al predio. Además, indicó que “hay 15 premios que son exclusivos para los residentes de Esquel”.

Sobre la convocatoria, afirmó: “Yo creo que va a ser un éxito”, y agregó que ya se registra una importante venta anticipada de cartones. En este sentido, Ibarra remarcó el impacto económico que genera el evento: “Esto genera reservas hoteleras y que se mueva la gastronomía”.

Por otra parte, anunció el lanzamiento del Telebingo Solidario Deportivo junto a Chubut Deportes, destinado a clubes e instituciones con personería jurídica, que podrán quedarse con el 70% de lo vendido. En cuanto al cronograma provincial, adelantó próximas fechas en Tecka -el 8 de marzo- y Gastre -el 22 de marzo-. La intención, explica Ibarra, es “estar en todos lados”.

R.G.