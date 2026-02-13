21°
Viernes 13 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Fueron a conocer los pingüinos y todo terminó mal: volcaron y murió un nene de 6 años

Eran turistas de Buenos Aires que regresaban de la reserva de Punta Tombo. En el vehículo iban otros tres menores que resultaron ilesos. El accidente se produjo en una curva cerrada.
Por Redacción Red43

Un siniestro vial ocurrido el jueves por la noche en las cercanías de la reserva natural Punta Tombo derivó en el fallecimiento de un nene de seis años. El hecho se produjo minutos después de las 20 horas, cuando la familia se retiraba del sector turístico.

 

El vehículo involucrado es una camioneta Toyota SW4 que circulaba a ocho kilómetros de la reserva. En el rodado se desplazaban seis ocupantes, integrados por una pareja de adultos y cuatro menores de edad, quienes son oriundos de Buenos Aires.

 

Debido a la inexistencia de señal de telefonía móvil en el área del vuelco, los accidentados recibieron el auxilio de personas que transitaban por el lugar. El niño de seis años, quien presentaba heridas de extrema gravedad, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Zonal de Trelew.

 

Fuentes policiales confirmaron que el menor de edad falleció una hora después de haber ingresado al centro asistencial debido a la magnitud de los golpes sufridos. El resto de los integrantes de la familia recibió la atención correspondiente tras el impacto.

 

Norberto Torres, jefe accidental de la comisaría de Rawson, informó que el siniestro se produjo en una curva cerrada. 

 

Personal de Criminalística realizó la inspección ocular tanto en el lugar del hecho como sobre el vehículo, que fue secuestrado y trasladado a Rawson para las pericias correspondientes.

 

 

 

 

