Día Internacional del Preservativo: Esquel refuerza la prevención con testeos y distribución gratuita

Este 13 de febrero, en medio de la previa del Día de San Valentín, la ciudad de Esquel y la región se suman a las acciones globales por el Día Internacional del Preservativo. La iniciativa busca consolidar el uso de este método como la barrera más eficaz para prevenir el VIH, la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. En un contexto donde los datos oficiales indican que el 99% de los nuevos casos de VIH derivan de la falta de protección o del uso incorrecto de métodos de barrera, la sensibilización se vuelve una prioridad absoluta para la salud pública local.

La situación epidemiológica en la provincia de Chubut muestra señales de alerta, especialmente respecto a la sífilis. Según el informe anual 2025, se notificaron 621 casos a nivel provincial, con una incidencia marcada en varones de entre 24 y 39 años. Al ser una infección que muchas veces no presenta síntomas visibles o cuyas llagas desaparecen de forma espontánea sin que la bacteria haya sido eliminada, el testeo periódico y el uso del preservativo peneano o vaginal son las únicas herramientas seguras de control. Ante este panorama y la irregularidad en los suministros nacionales, la Secretaría de Salud del Chubut mantiene desde 2022 un esquema de compras propias para garantizar el stock en hospitales y centros de atención primaria.

En el ámbito local, la Agrupación Carlos Jáuregui de Prevención del VIH e ITS, integrante del Consejo Provincial de Respuesta al VIH, desempeña un rol fundamental en la articulación territorial. Gracias a una red de aliados estratégicos, la comunidad de Esquel puede acceder a preservativos sin costo en puntos diversos como la Coop 16 de Octubre, Ingrid Rockería, Melipal, LRA 9, la Universidad del Chubut, sedes vecinales y dependencias municipales. En Trevelin, la distribución se extiende a instituciones como Bomberos Voluntarios, reforzando la presencia del material preventivo en los espacios de circulación cotidiana.

El compromiso institucional en Esquel se ha formalizado recientemente con la vigencia de la Ordenanza 290/25, que establece la responsabilidad municipal en la difusión de medidas preventivas y el acompañamiento a personas que viven con VIH. Asimismo, se espera que en las próximas semanas el municipio local firme la Declaración de Sevilla, un paso decisivo para la creación de un programa municipal específico de abordaje integral. Para este 2026, la proyección se centra en profundizar los talleres formativos y facilitar el acceso a la profilaxis y asesoramiento, recordando que el disfrute de la sexualidad es pleno solo cuando se ejerce desde el cuidado y la responsabilidad colectiva.

E.B.W.