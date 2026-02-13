Capacitaciones gratuitas en El Bolsón: Cursos con salida laboral y cupos 2026

La Escuela Taller Sagrado Corazón de Jesús abrió las inscripciones a cursos de capacitación laboral 2026, una propuesta formativa gratuita orientada a adquirir oficios, emprender y mejorar las oportunidades de trabajo en la Comarca Andina.

La institución funciona en Cacique Linares 1530 y atiende de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Las personas interesadas también pueden comunicarse al 2945-593054 para realizar consultas o iniciar la inscripción. Aún quedan lugares disponibles en varias propuestas formativas.

Formación en oficios con enfoque práctico y gratuito

La Escuela Taller ofrece capacitaciones anuales pensadas para el desarrollo laboral y el aprendizaje de habilidades concretas. Los cursos combinan práctica, acompañamiento docente y herramientas aplicables a proyectos personales o inserción en el mercado laboral.

Entre las propuestas disponibles se encuentran:

Restauración de muebles de madera

Construcción de muebles para el hogar

Carpintería integral y manejo de maquinaria manual e industrial

Manejo de redes para emprendedores

Terminaciones para el hogar

Artesanías decorativas (técnicas mixtas en textil y madera)

Tapicería en muebles de madera

Escritura creativa

Diseño, cómputo y presupuesto

Algunas capacitaciones ya cuentan con lista de espera, mientras que otras mantienen inscripciones abiertas para el ciclo 2026.

Curso de tapicería: aprender a renovar muebles paso a paso

Una de las propuestas es un curso de tapicería de muebles, donde se enseñan técnicas básicas y aplicables desde el primer momento:

Elección de telas

Armado y relleno

Terminaciones

Renovación de sillas, sillones y butacas

Está destinado a mayores de 18 años y se orienta tanto a quienes buscan un oficio como a quienes desean restaurar sus propios muebles.

Inscripción y requisitos

Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial en la sede de la escuela, presentando copia del DNI, o mediante contacto telefónico. También se brinda información a través de sus canales digitales.

Desde la institución remarcaron que se trata de una oportunidad de formación gratuita, con fuerte anclaje comunitario y enfoque en el trabajo local: aprender un oficio, desarrollar un emprendimiento o adquirir herramientas prácticas para la vida cotidiana.

Dónde inscribirse: Cacique Linares 1530, El Bolsón

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12 hs.

Teléfono: 2945-593054



