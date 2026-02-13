23°
23°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 13 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Turismo
13 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Mirá el video que lanzó el Gobierno de Chubut para impulsar el turismo en la Comarca

El Gobierno de Chubut lanzó un video promocional que muestra la Comarca Andina en todo su esplendor, invitando a recorrer lagos, senderos, playas y experiencias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con un mensaje que indica “Nuestra Comarca Andina te espera”, el Gobierno del Chubut publicó un video promocional para informar que la actividad turística funciona con normalidad y convocar a visitantes de todo el país a redescubrir uno de los destinos más imponentes de la Patagonia.

 

La campaña pone el foco en la recuperación y la energía renovada de la zona, resaltando que campings, playas, senderos y servicios turísticos están habilitados en un 99%, según se detalla en el material audiovisual difundido en redes sociales oficiales.

 

Turismo activo en la Comarca Andina

 

El video recorre algunos de los principales atractivos turísticos de la zona, desde los lagos y ríos de montaña hasta las experiencias culturales y productivas que distinguen a la Comarca.

 

Entre los destinos aparecen Puerto Patriada, el camping de El Desemboque, senderos como el Bosque de la Sombra, Pitranto Grande y el Mirador del Lago, la experiencia ferroviaria de La Trochita, la feria regional de El Bolsón, y propuestas en Epuyén.

 

 

La promoción también menciona navegación, kayak, pesca deportiva, rafting, trekking entre bosques nativos, cabalgatas y cicloturismo, además de bodegas, chacras productivas y una gastronomía con fuerte identidad patagónica.

 

“La mejor forma de ayudarnos es venir”

 

El mensaje central del video no solo apunta a promocionar paisajes y actividades, sino también a reforzar el acompañamiento a emprendedores y prestadores locales.

 

“Cada visita es mucho más que un viaje: es acompañar a nuestra gente, fortalecer a los emprendedores locales”, señala la publicación oficial. En el audio, prestadores turísticos invitan a “seguir viniendo” y remarcan que la mejor manera de apoyar a la Comarca es elegirla como destino.

 

La Comarca Andina, integrada por localidades cordilleranas de Chubut y Río Negro, vuelve a mostrarse como un destino activo, con propuestas durante todo el año y una oferta que combina naturaleza, cultura y producción regional.

 

 

Naturaleza, identidad y reactivación

 

El video cierra con un mensaje contundente: “La Comarca está de pie, más viva que nunca”. La campaña busca consolidar la temporada turística y posicionar nuevamente a la zona como uno de los destinos más auténticos del sur argentino.

 

Con lagos cristalinos, senderos habilitados y una agenda cargada de actividades, la Comarca Andina apuesta a recibir visitantes y reactivar plenamente su economía turística en 2026.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel
2
 Mundo Espinas: El rincón de Esquel donde la buena vibra y la fe transforman realidades
3
 Veredicto en Esquel: ¿Cuál fue la decisión final del jurado popular en el caso Sánchez?
4
 Esquel: El Coro Seion renace con un proyecto que une tradición y nuevos idiomas
5
 Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -