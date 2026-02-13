Mirá el video que lanzó el Gobierno de Chubut para impulsar el turismo en la Comarca

Con un mensaje que indica “Nuestra Comarca Andina te espera”, el Gobierno del Chubut publicó un video promocional para informar que la actividad turística funciona con normalidad y convocar a visitantes de todo el país a redescubrir uno de los destinos más imponentes de la Patagonia.

La campaña pone el foco en la recuperación y la energía renovada de la zona, resaltando que campings, playas, senderos y servicios turísticos están habilitados en un 99%, según se detalla en el material audiovisual difundido en redes sociales oficiales.

Turismo activo en la Comarca Andina

El video recorre algunos de los principales atractivos turísticos de la zona, desde los lagos y ríos de montaña hasta las experiencias culturales y productivas que distinguen a la Comarca.

Entre los destinos aparecen Puerto Patriada, el camping de El Desemboque, senderos como el Bosque de la Sombra, Pitranto Grande y el Mirador del Lago, la experiencia ferroviaria de La Trochita, la feria regional de El Bolsón, y propuestas en Epuyén.

La promoción también menciona navegación, kayak, pesca deportiva, rafting, trekking entre bosques nativos, cabalgatas y cicloturismo, además de bodegas, chacras productivas y una gastronomía con fuerte identidad patagónica.

“La mejor forma de ayudarnos es venir”

El mensaje central del video no solo apunta a promocionar paisajes y actividades, sino también a reforzar el acompañamiento a emprendedores y prestadores locales.

“Cada visita es mucho más que un viaje: es acompañar a nuestra gente, fortalecer a los emprendedores locales”, señala la publicación oficial. En el audio, prestadores turísticos invitan a “seguir viniendo” y remarcan que la mejor manera de apoyar a la Comarca es elegirla como destino.

La Comarca Andina, integrada por localidades cordilleranas de Chubut y Río Negro, vuelve a mostrarse como un destino activo, con propuestas durante todo el año y una oferta que combina naturaleza, cultura y producción regional.

Naturaleza, identidad y reactivación

El video cierra con un mensaje contundente: “La Comarca está de pie, más viva que nunca”. La campaña busca consolidar la temporada turística y posicionar nuevamente a la zona como uno de los destinos más auténticos del sur argentino.

Con lagos cristalinos, senderos habilitados y una agenda cargada de actividades, la Comarca Andina apuesta a recibir visitantes y reactivar plenamente su economía turística en 2026.

O.P.