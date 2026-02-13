21°
Guía para evitar multas en las rutas durante el fin de semana largo de Carnaval

Para circular sin complicaciones este febrero de 2026, es fundamental contar con la documentación actualizada y respetar las normativas de seguridad vial vigentes en todo el territorio nacional. 
Ante la llegada del fin de semana extralargo de Carnaval, las autoridades viales han intensificado los operativos preventivos para garantizar la seguridad en las rutas argentinas. El primer requisito indispensable para cualquier conductor es el Documento Nacional de Identidad físico, el cual debe estar vigente y con el domicilio actualizado. Junto a este, la Licencia Nacional de Conducir se consolida como el aval principal para operar el vehículo, recordando que si bien existe la versión digital en la aplicación Mi Argentina, muchos controles interprovinciales continúan exigiendo el formato físico para evitar inconvenientes ante posibles fallas de conectividad o validación.

 

En cuanto a la documentación del vehículo, es obligatorio portar la cédula de identificación del automotor, conocida tradicionalmente como cédula verde, o en su defecto la autorización correspondiente para terceros. Un punto crítico en las inspecciones actuales es la constancia del seguro obligatorio en vigencia, cuya póliza debe estar al día para cubrir cualquier siniestro eventual. Asimismo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) debe estar aprobada y con la oblea visible en el parabrisas, ya que su ausencia es una de las causas principales de retención preventiva del rodado.

 

Para quienes transiten por la provincia del Chubut, las exigencias suman matices específicos que deben tenerse en cuenta para evitar sanciones económicas severas. La APSV (Agencia Provincial de Seguridad Vial) mantiene una política de tolerancia cero al alcohol al volante, lo que implica que cualquier medición superior a 0.0 gramos por litro de sangre resultará en la inmovilización del vehículo y una multa costosa. Además, en las rutas chubutenses se fiscaliza con especial rigor el uso de las luces bajas encendidas durante las veinticuatro horas, independientemente de las condiciones de visibilidad, y el uso correcto del cinturón de seguridad por parte de todos los ocupantes del habitáculo.

 

El equipamiento de seguridad también forma parte de la revisión rutinaria en los puestos de control patagónicos. Es imperativo llevar un matafuego con carga vigente y al alcance del conductor, además de un juego de balizas portátiles normalizadas. Dada la geografía de la zona y la fauna silvestre presente en las banquinas de la estepa, las autoridades recomiendan extremar la precaución y respetar estrictamente los límites de velocidad señalizados, ya que los radares móviles están operativos en diversos puntos estratégicos para prevenir accidentes derivados del exceso de velocidad.

 

 

 

 

