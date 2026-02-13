San Valentín en Mesal: ideas para celebrar el amor

Este 14 de febrero, la ciudad de Esquel se prepara para recibir una de las fechas más especiales del año con opciones que invitan a compartir momentos únicos. Basta recorrer el centro para admirar la creatividad en algunas vidrieras llenas de corazones o bucear en las redes sociales de los comercios locales, que ofrecen desayunos, cajas de chocolates personalizadas y ramos de flores secas seleccionadas decorados para la ocasión.

Entre las propuestas locales, Mesal cuenta con alternativas que abarcan desde el inicio del día hasta una velada nocturna completa, enfocándose en la pastelería artesanal y una ambientación cuidada para la ocasión.

Para quienes prefieren comenzar la jornada con un detalle especial en la intimidad del hogar, el Box Romántico de Desayuno se presenta como una opción cargada de sabores. Esta propuesta combina piezas clásicas como alfajores de chocolate y dulce de leche con toques temáticos de cookies red velvet y corazones, sumando además bombones rellenos y una mini cake. El equilibrio lo aportan las trenzas jala de jamón y queso, junto a un croissant relleno de crema de frambuesa que termina de dar forma a una experiencia dulce y salada muy completa.

En la misma línea, existe una versión pensada para la tarde que añade frescura a través de jugos naturales y cafés fríos rosados, ideales para disfrutar de la merienda durante la temporada estival.

Como cierre de la jornada, la Cena de San Valentín propone una experiencia sensorial en un salón especialmente acondicionado con temática, iluminación y música acorde a la fecha. El menú de tres pasos comienza con una entrada de tacos de ternera braseada, seguida de un plato principal de arrollado de pollo con crema acompañado de milhojas de papas. La propuesta culmina con un postre elaborado de forma artesanal, incluyendo además el brindis y las bebidas.

Para quienes deseen asegurar su lugar en la cena o realizar pedidos de los boxes, el contacto de reservas es el 2945 413194, permitiendo así vivir un San Valentín con el sello distintivo de los sabores locales.

E.B.W.