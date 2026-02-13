Juicio por Walter Pardo: “es transparentar lo que hacemos en la justicia”

La Fiscal María Bottini explicó el proceso realizado en el juicio del caso de Walter Pardo, que tuvo su resolución por jurados y ahora trabaja en la condena definida.



La fiscal explicó que “Fueron tres jornadas de debate de juicio por jurados. es una satisfacción ver cómo los ciudadanos se comprometen y prestan atención y realmente se toman en serio la responsabilidad de tener que decidir estos casos que son tan difíciles”.



La herramienta del juicio por jurados: “Es la forma de transparentar lo que hacemos en la justicia, en este caso había tres posiciones. La querella, representada por el doctor Hernández, que entendían que era un homicidio simple. La Fiscalía, que representamos al Estado, nosotros pensamos que era un homicidio con exceso en la legítima defensa. Por otro lado, la defensa, que pensaba que era legítima defensa”.



Las posturas y sus pruebas expuestas: “Se probó que se trataba de un homicidio con exceso en la legítima defensa, porque se probaron situaciones previas en las cuales hubo un ataque hacia el acusado y que él, si bien se defendió a él y a su pareja, él lo hizo de una manera desmedida. Podía haber utilizado un medio que generara menos daño. El delito se desplaza de ser un homicidio simple a ser un homicidio con exceso en la legítima defensa. Eso es lo que decidió el jurado, por unanimidad”.



El 20 de febrero se va a hacer una audiencia para que las partes pidan la pena: “La defensa también puede hacer un pedido, porque sí o sí se le va a aplicar pena a esta persona. Y en base a eso, el juez va a dictar la sentencia, que es el doctor Criado, en base a lo que resolvió el jurado y a los pedidos de cuál es la pena que se le va a aplicar”.



La escala penal es de 1 a 5 años: “la escala del delito culposo que establece el artículo 35 del Código Penal. Tenemos tiempo hasta el 20 de febrero para trabajar. En un principio se busca la unanimidad del jurado. Y si eso no sucede, puede haber una mayoría calificada de 10 personas”.



La gravedad del caso implica darle un marco acorde: “Siempre es mucho más legítimo que 12 personas se pongan de acuerdo y que resuelvan un caso como este, que era un caso donde había posiciones encontradas. O sea, como que la familia pretendía una determinada calificación legal que era mucho más grave que la que desde la Fiscalía estábamos sosteniendo”.



La Fiscal resaltó que el caso es otra prueba del buen trabajo con juicios por jurados en la ciudad y en la provincia, herramienta de la que se dispone y pone a la ciudadanía en un nivel de compromiso mayor con la propia justicia.



