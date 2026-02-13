Abuso sexual: autorizaron que el jurado escuche a quienes recibieron el primer relato

Un tribunal de revisión dio la razón a la Fiscalía y permitirá que los "testigos de develamiento" declaren de forma completa en el juicio. Los jueces explicaron que lo que la víctima cuenta a su entorno es una pieza fundamental para probar el hecho.

En el camino hacia un juicio por jurados, cada testigo es una pieza de un rompecabezas. Sin embargo, en una investigación de abuso sexual que atravesó la etapa final para llegar a juicio, surgió un debate técnico que amenazaba con dejar piezas importantes afuera: ¿pueden declarar aquellas personas a las que la víctima les contó el abuso por primera vez?

Originalmente, una jueza había limitado estas declaraciones para evitar que se convirtieran en "testigos de oídas" (personas que repiten lo que otro dijo sin haber visto el hecho). Pero ahora, un tribunal conformado por los jueces José Luis Ennis y Carlos Richeri revirtió esa decisión, despejando el camino para que el jurado popular conozca la historia completa.

No "escuchó decir", es lo que pasó en la realidad

La gran diferencia señalada, es que estas personas no son simples intermediarios. Los magistrados coincidieron con la fiscal María Bottini en que no se busca reemplazar la voz de la víctima (que ya declaró en Cámara Gesell), sino comparar y fortalecer su relato.

Permitir que estos testigos hablen no afecta el derecho de defensa del acusado, sino que ayuda a entender si lo que la víctima dijo en un primer momento coincide con lo que sostiene el caso hoy.

La "develación": Un momento único

"La develación es el descubrimiento que hace la víctima al contar lo sucedido a personas ajenas a la situación. Es, en sí misma, un indicio de que el abuso ocurrió", explicaron los jueces citando doctrina especializada.

La resolución entendió que el testigo que escucha a una víctima de abuso no está contando un "cuento" que le llegó, sino que está relatando un hecho que presenció con sus propios sentidos: el momento exacto en que la víctima rompió el silencio.

¿Por qué es importante para el ciudadano?

Cuando un jurado popular deba decidir si alguien es culpable o inocente, necesitará saber:

- ¿A quién eligió la víctima para contarle?

- ¿Qué fue lo que disparó que se animara a hablar?

- ¿Cómo estaba emocionalmente en ese momento?

Al permitir estos testimonios, los jueces garantizan que el jurado no reciba una versión "muda" o recortada de los hechos, sino que comprenda el contexto humano y emocional detrás de una denuncia de abuso.

