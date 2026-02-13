21°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 13 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Ministerio publico fiscalChubut
13 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Abuso sexual: autorizaron que el jurado escuche a quienes recibieron el primer relato

Un tribunal de revisión revocó una decisión previa y permitirá que declaren los llamados “testigos de develamiento”, al considerar que su testimonio es importante para contextualizar el relato de la víctima ante un jurado popular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un tribunal de revisión dio la razón a la Fiscalía y permitirá que los "testigos de develamiento" declaren de forma completa en el juicio. Los jueces explicaron que lo que la víctima cuenta a su entorno es una pieza fundamental para probar el hecho.

 

En el camino hacia un juicio por jurados, cada testigo es una pieza de un rompecabezas. Sin embargo, en una investigación de abuso sexual que atravesó la etapa final para llegar a juicio, surgió un debate técnico que amenazaba con dejar piezas importantes afuera: ¿pueden declarar aquellas personas a las que la víctima les contó el abuso por primera vez?

 

Originalmente, una jueza había limitado estas declaraciones para evitar que se convirtieran en "testigos de oídas" (personas que repiten lo que otro dijo sin haber visto el hecho). Pero ahora, un tribunal conformado por los jueces José Luis Ennis y Carlos Richeri revirtió esa decisión, despejando el camino para que el jurado popular conozca la historia completa.

 

No "escuchó decir", es lo que pasó en la realidad

 

La gran diferencia señalada, es que estas personas no son simples intermediarios. Los magistrados coincidieron con la fiscal María Bottini en que no se busca reemplazar la voz de la víctima (que ya declaró en Cámara Gesell), sino comparar y fortalecer su relato.

 

Permitir que estos testigos hablen no afecta el derecho de defensa del acusado, sino que ayuda a entender si lo que la víctima dijo en un primer momento coincide con lo que sostiene el caso hoy.

 

La "develación": Un momento único

 

"La develación es el descubrimiento que hace la víctima al contar lo sucedido a personas ajenas a la situación. Es, en sí misma, un indicio de que el abuso ocurrió", explicaron los jueces citando doctrina especializada.

 

La resolución entendió que el testigo que escucha a una víctima de abuso no está contando un "cuento" que le llegó, sino que está relatando un hecho que presenció con sus propios sentidos: el momento exacto en que la víctima rompió el silencio.

 

¿Por qué es importante para el ciudadano?

 

Cuando un jurado popular deba decidir si alguien es culpable o inocente, necesitará saber:

 

- ¿A quién eligió la víctima para contarle?
- ¿Qué fue lo que disparó que se animara a hablar?
- ¿Cómo estaba emocionalmente en ese momento?

 

Al permitir estos testimonios, los jueces garantizan que el jurado no reciba una versión "muda" o recortada de los hechos, sino que comprenda el contexto humano y emocional detrás de una denuncia de abuso.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel
2
 Mundo Espinas: El rincón de Esquel donde la buena vibra y la fe transforman realidades
3
 Veredicto en Esquel: ¿Cuál fue la decisión final del jurado popular en el caso Sánchez?
4
 Esquel: El Coro Seion renace con un proyecto que une tradición y nuevos idiomas
5
 Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -