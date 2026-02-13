21°
Desmantelaron "delivery" de cocaina en Comodoro Rivadavia

Un amplio operativo atendió el pedido de asociaciones vecinales. Los detalles.
Por Redacción Red43

Como resultado de una investigación llevada adelante por personal de la División Drogas Peligrosas Comodoro Rivadavia, en el marco de una causa judicial por presunto comercio de estupefacientes en modalidad de menudeo, en infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

 

Bajo la modalidad delictiva conocida como “kiosco” y “delivery”, la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal Federal de la Nación, con intervención del Dr. Ignacio Sánchez y Dr. Petinari Ricardo.

 

Las diligencias se concretaron en Barrio Prospero Palazzo, KM 8, Barrio Restinga Ali y Barrio San Martin, como resultado de tareas desplegadas por el personal de la División Drogas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en atención a reclamos de asociaciones vecinas barriales, que fueron atendidas y dieron inicio a la presente investigación. 

 


Otra modalidad detectada el “DELIVERY” de sustancias, uno de los investigados que concretada la diligencia en su domicilio fue detenido, mediante la utilización de sus vehículos particulares Peugeot, modelo 207 y un Chevrolet modelo Astra, pactaba encuentros en distintos puntos de Zona Norte de esta ciudad, suministraba de dosis a los consumidores.

 


La recolección de esta evidencia fue suficiente para que la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, requiera ante el Juez Federal, las medidas dispuestas las cuales fueron concretadas en la fecha, con la colaboración de la Unidad Regional Local, el Grupo Especiales de Operaciones Policiales, Infantería, Canes y el apoyo de las Comisarias limítrofes.  

 


En este sentido, de las diligencias procesales se procedió al secuestro de los siguientes elementos de interés.

 


-  CLORHIDRATO DE COCAINA FRACCIONADA EN BAJAS DOSIS .
-  (CUATRO BALANZAS DE PRECISIÓN DIGITAL). 
-  TELEFONOS CELULARES.
-  UN PEUGEOT, MODELO 207, COLOR GRIS.
-  UN CHEVROLET, MODELO ASTRA COLOR AZUL . 

 


 Se procedió a la Detención de tres personas de sexo masculino, uno de nacionalidad dominicana y dos argentinos, todos mayores de edad, los cuales quedaron alojados en instalaciones de la Alcaidía Policial, a disposición del Juzgado Federal con asiento en esta ciudad.

 

SL

 

