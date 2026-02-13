Impulso al desarrollo: el oficialismo busca destrabar la llegada de empresas al Parque Industrial

El bloque de Juntos por el Cambio reafirmó su compromiso con la puesta en marcha del Parque Industrial, un proyecto estratégico para dinamizar la economía de Esquel. La concejal Liza Arrúa Zieseniss destacó el intenso trabajo que viene realizando el oficialismo para avanzar con la radicación de las primeras firmas, aunque manifestó su preocupación por las dilaciones en la Comisión de Legales. Sobre este escenario, la edil fue contundente respecto a la actitud de otros bloques: "Siento que se le busca el pelo al huevo; son empresas que se la juegan todas para irse a un lugar donde no hay nada y que saben que va a llevar mucho trabajo e inversión".

La urgencia del proyecto radica en que los inversores dependen de plazos estrictos y financiamiento bancario que corre riesgo por la burocracia legislativa. "Lamentable los tiempos, porque entendemos que para las empresas los tiempos son importantes, no solo por el clima, sino por lo que es financiamiento y las tasas van cambiando", explicó la funcionaria, subrayando que estas demoras perjudican directamente la llegada de capitales. Para el oficialismo, el objetivo es claro: transformar terrenos sin servicios en un polo productivo, entendiendo que los primeros adjudicatarios son pioneros que asumen un alto riesgo inicial.

Desde el equipo de gobierno se enfatiza que la información presentada es sólida y que cualquier detalle formal es perfectamente subsanable. Arrúa Zieseniss insistió en que el desarrollo no puede esperar: "Necesitamos generar fuentes de empleo, básicamente es eso; esto se retrasa en retrasar las fuentes de empleo para la gente". Según la concejal, el bloque oficialista considera que la documentación es suficiente y que la decisión final ahora depende de la voluntad política del resto del cuerpo legislativo para alcanzar el consenso necesario.

Con el dictamen legal ya ingresado, la apuesta por el crecimiento de Esquel requiere celeridad en la toma de decisiones. "Si hay algún error se va a subsanar, pero todo eso ralentiza todo y la idea es que las empresas puedan empezar a trabajar", concluyó la edil. La prioridad absoluta del oficialismo sigue siendo facilitar la instalación de estas firmas para que Esquel crezca, brindando oportunidades laborales y previsibilidad a quienes eligen apostar por el desarrollo local a través de la inversión privada.

