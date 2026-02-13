El Edén: Naturaleza, pileta y cabañas sobre Ruta 40 para vacacionar en la Comarca

El complejo El Edén – Cabañas y Dormis, ubicado en Las Golondrinas sobre la Ruta Nacional 40, se posiciona como una de las principales opciones para la temporada 2026 en la Comarca Andina. Administrado por el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), el espacio combina naturaleza, servicios completos y tarifas accesibles, con descuentos especiales para jubilados y afiliados, aunque también está abierto al público en general.

A solo 9 kilómetros de Lago Puelo y a 4 kilómetros de El Bolsón, El Edén ofrece una ubicación estratégica en pleno corredor cordillerano, ideal para quienes buscan descanso en contacto con el entorno natural.

Cabañas, pileta y parque sobre Ruta 40

El complejo cuenta con:

10 cabañas con capacidad para 2, 4 y 6 personas

16 albergues para 4 personas

Salón comedor para 50 personas

Cocina industrial equipada

Quincho

Servicio de mucama

Ropa de cama

Caja de seguridad

Sanitarios completos

DIRECTV

En su parque y espacio público hay:

Pileta

Parrillas y fogones

Juegos para niños

Estacionamiento

La propuesta está pensada para turismo familiar, grupos recreativos y contingentes.

Atractivos turísticos en los alrededores

Desde El Edén se puede acceder rápidamente al Parque Nacional Lago Puelo, área protegida con un imponente espejo de agua y hábitat de especies como el pudú y el huemul.

También forman parte del circuito cordillerano el Cerro Tronador en Bariloche, y la tradicional feria artesanal, junto al ascenso al Cerro Piltriquitrón, en El Bolsón.

Otros complejos turísticos del ISSyS en Chubut

Además de El Edén en Las Golondrinas, el ISSyS mantiene habilitados otros espacios turísticos en la provincia:

El Hotel SEROS en Esquel, ideal para disfrutar de la cordillera durante todo el año (reservas al 2945-33 3136).

El Complejo SEROS en Playa Unión, una opción accesible en la costa chubutense (consultas al 280 91-1937).

Cómo reservar

Para El Edén, las reservas pueden gestionarse al 0294-4471828 o 2944 378345, o vía correo electrónico a eleden@issys.gov.ar.

Más información sobre disponibilidad, tarifas y condiciones en: www.issys.gov.ar/turismo/

