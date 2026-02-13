23°
Viernes 13 de Febrero de 2026
13 de Febrero de 2026
El Edén: Naturaleza, pileta y cabañas sobre Ruta 40 para vacacionar en la Comarca

Sobre Ruta 40, en Las Golondrinas, El Edén ofrece cabañas, pileta y parque a minutos de Lago Puelo y El Bolsón, con descuentos para la temporada 2026.
El complejo El Edén – Cabañas y Dormis, ubicado en Las Golondrinas sobre la Ruta Nacional 40, se posiciona como una de las principales opciones para la temporada 2026 en la Comarca Andina. Administrado por el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), el espacio combina naturaleza, servicios completos y tarifas accesibles, con descuentos especiales para jubilados y afiliados, aunque también está abierto al público en general.

 

A solo 9 kilómetros de Lago Puelo y a 4 kilómetros de El Bolsón, El Edén ofrece una ubicación estratégica en pleno corredor cordillerano, ideal para quienes buscan descanso en contacto con el entorno natural.

 

Cabañas, pileta y parque sobre Ruta 40

 

El complejo cuenta con:

 

  • 10 cabañas con capacidad para 2, 4 y 6 personas

     

  • 16 albergues para 4 personas

     

  • Salón comedor para 50 personas

     

  • Cocina industrial equipada

     

  • Quincho

     

  • Servicio de mucama

     

  • Ropa de cama

     

  • Caja de seguridad

     

  • Sanitarios completos

     

  • DIRECTV

     

En su parque y espacio público hay:

 

  • Pileta

     

  • Parrillas y fogones

     

  • Juegos para niños

     

  • Estacionamiento

     

La propuesta está pensada para turismo familiar, grupos recreativos y contingentes.

 

 

Atractivos turísticos en los alrededores

 

Desde El Edén se puede acceder rápidamente al Parque Nacional Lago Puelo, área protegida con un imponente espejo de agua y hábitat de especies como el pudú y el huemul.

 

También forman parte del circuito cordillerano el Cerro Tronador en Bariloche, y la tradicional feria artesanal, junto al ascenso al Cerro Piltriquitrón, en El Bolsón.

 

Otros complejos turísticos del ISSyS en Chubut

 

Además de El Edén en Las Golondrinas, el ISSyS mantiene habilitados otros espacios turísticos en la provincia:

 

  • El Hotel SEROS en Esquel, ideal para disfrutar de la cordillera durante todo el año (reservas al 2945-33 3136).

     

  • El Complejo SEROS en Playa Unión, una opción accesible en la costa chubutense (consultas al 280 91-1937).

     

Cómo reservar

 

Para El Edén, las reservas pueden gestionarse al 0294-4471828 o 2944 378345, o vía correo electrónico a eleden@issys.gov.ar.

 

Más información sobre disponibilidad, tarifas y condiciones en: www.issys.gov.ar/turismo/

 

 

 

O.P.

 

