Sierra Colorada: avanza el trabajo para tener agua potable

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que ya se está llevando adelante la perforación en el paraje Sierra Colorada.

Es en el marco del plan de obras destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en los parajes rurales.

Esta intervención da continuidad a la perforación realizada en Lago Rosario y forma parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut.

El objetivo es garantizar el suministro de agua a las cisternas comunitarias.

Desde el Municipio se recuerda que esta perforación no corresponde a una obra de carácter particular, sino que está destinada exclusivamente a fortalecer el sistema de provisión de agua potable del paraje, asegurando el abastecimiento para la comunidad.

