21°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 13 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
13 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Sierra Colorada: avanza el trabajo para tener agua potable

Es en el marco del plan de obras destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en los parajes rurales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que ya se está llevando adelante la perforación en el paraje Sierra Colorada.

 

Es en el marco del plan de obras destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable en los parajes rurales.

 

Esta intervención da continuidad a la perforación realizada en Lago Rosario y forma parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut.

 

El objetivo es garantizar el suministro de agua a las cisternas comunitarias.

 

Desde el Municipio se recuerda que esta perforación no corresponde a una obra de carácter particular, sino que está destinada exclusivamente a fortalecer el sistema de provisión de agua potable del paraje, asegurando el abastecimiento para la comunidad.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Danilo García y la nueva cara de Pintó: Un espacio diseñado para el vecino de Esquel
2
 Mundo Espinas: El rincón de Esquel donde la buena vibra y la fe transforman realidades
3
 Veredicto en Esquel: ¿Cuál fue la decisión final del jurado popular en el caso Sánchez?
4
 Esquel: El Coro Seion renace con un proyecto que une tradición y nuevos idiomas
5
 Golpe millonario en El Bolsón: Se llevaron más de $6,5 millones y dólares de una camioneta en plena Ruta 40
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
5
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -