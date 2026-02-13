"Tu Evento en Esquel": una alianza estratégica para potenciar el turismo y la economía local

La ciudad de Esquel avanza en la consolidación de su perfil como sede de grandes acontecimientos a través del encuentro denominado Tu Evento en Esquel. Esta iniciativa surge como un espacio de vinculación directa entre los organizadores de eventos y el sector privado de servicios, con el propósito de garantizar que cada asistente viva la mejor experiencia posible y que la actividad genere un beneficio tangible para la economía local. El municipio, a través de sus secretarías de Turismo, Deportes y Cultura, acompaña de forma permanente estas organizaciones, entendiendo que son una herramienta fundamental para mantener el flujo de visitantes especialmente durante las temporadas media y baja.

El trabajo articulado busca establecer un calendario unificado que permita planificar el año con antelación y optimizar el uso de espacios comunes como el Centro Cultural Melipal y el Gimnasio Municipal. En este sentido, se destaca la importancia de integrar a los hacedores culturales independientes y a las asociaciones civiles, profundizando el vínculo entre la cultura y el turismo deportivo. La gestión actual pone énfasis en que los prestadores de alojamiento y gastronomía conozcan de primera mano los requerimientos de cada evento, adaptando su oferta a las necesidades específicas de deportistas, equipos o asistentes a congresos científicos y empresariales.

Durante la jornada se presentan herramientas de apoyo municipal y líneas de crédito específicas del Banco Nación para el sector. Además, se resalta la designación de Esquel como Capital del Turismo Deportivo, una marca que se busca afianzar mediante la captación de competencias de relevancia. Para este año, la ciudad se prepara para hitos significativos como el mundial de pruebas combinadas XK Race, que ya cuenta con equipos inscriptos de diversos países y recorrerá paisajes emblemáticos desde el Parque Nacional hasta el casco urbano.

La planificación no se detiene y las autoridades locales mantienen gestiones constantes para postular a la ciudad como sede de eventos de talla internacional, como el mundial de futsal y el mundial de mountain bike para los próximos años. Mientras se firman convenios para ampliar la disponibilidad de infraestructura deportiva mediante el uso de espacios escolares, Esquel se posiciona como un destino capaz de traccionar turismo nacional e internacional, transformando cada encuentro en una oportunidad de negocio genuina para el sector privado y un motor de desarrollo para toda la comunidad.

E.B.W.