Comienzan las reaperturas turísticas en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces

Para este viernes se pronostica una temperatura máxima de 25°C y una humedad mínima cercana al 30%. El viento, del oeste o sudoeste, aumentará su intensidad durante la tarde con velocidades estimadas entre 15 y 25 km/h, sin probabilidad de precipitaciones.

En la jornada está previsto realizar tareas en terreno en los sectores 1B, 1C, 2A y 3 (zona Laguna Froilán), además de efectuar recorridas perimetrales para identificar posibles focos calientes y constatar eventuales reactivaciones dentro del área afectada.

En el Parque Nacional Los Alerces, donde el incendio impactó sobre unas 16 mil hectáreas, se definió sostener el operativo en los sectores que aún presentan actividad. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre organismos nacionales y provinciales, con ajustes permanentes en función de las condiciones meteorológicas para resguardar la seguridad del personal.

Además, se puso en marcha la etapa de reapertura de servicios turísticos en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces, en el marco del operativo de recuperación tras los incendios. Durante la jornada se avanzó con tareas de acondicionamiento sobre la Ruta 71 y en accesos a distintas prestaciones, con el objetivo de restablecer completamente el tránsito a partir del sábado 14 de febrero.

La decisión fue adoptada tras el análisis de las condiciones de seguridad en áreas de uso público, en el marco de la propuesta de recuperación impulsada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, ante el Comando Unificado. De este modo, se habilitará el tramo de la Ruta 71 comprendido entre Portada Norte y Portada Centro.

No obstante, debido a que continúan trabajando brigadistas en sectores donde el incendio aún permanece activo, se recomienda circular con extrema precaución, respetar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y no detenerse en miradores ni banquinas, a fin de no obstaculizar el desplazamiento de los vehículos oficiales afectados al operativo.

Al anunciar esta nueva etapa, Álvarez señaló: “Se inicia una nueva etapa, con muchas expectativas puestas en este ciclo de Proyección Alerces 2026, donde trabajaremos junto a los pobladores, prestadores turísticos y el personal del Parque Nacional Los Alerces, las comunidades vecinas y la Provincia del Chubut, para lograr una recuperación integral de un territorio único distinguido como Sitio del Patrimonio Mundial, cuya milenaria resiliencia nos convoca a un esfuerzo mancomunado para su puesta en valor en el mediano plazo”.

